Chytré hodinky OnePlus Nord Watch se blíží. Jak budou vypadat?

Indické zastoupení OnePlus se rozhodlo postupně odtajňovat vzhled a specifikace chystaných chytrých hodinek OnePlus Nord Watch. Půjde o vůbec první chytré hodinky spadající do řady Nord, což by mělo znamenat, že budou cenově dostupnější.

Get Moving with the all new OnePlus Nord Smartwatch. Coming Soon! https://t.co/jmI62kY6ya pic.twitter.com/6i1orAYQSn