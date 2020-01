Chytré hodinky Amazfit T-Rex a Bip S představeny

Huami, značka spadající pod Xiaomi, dnes skrze své oficiální stránky amazfit.com představilo hned dvoje nové chytré hodinky: T-Rex a Bip S.

Amazfit T-Rex

Začněme nejprve s hodinkami majícími drsný název T-Rex. Na první pohled mají robustní vzhled a současně i masivní řemínek. Plní vojenský standard Mil STD-810G a díky odolnosti proti vodě do 5 ATM s nimi je možné plavat. Jsou vybaveny 1,3palcovým AMOLED displejem, který je chráněn sklíčkem Gorilla Glass 3. Baterie dostala do vínku 390 mAh a v režimu základního sledování může vydržet až 66 dní. Amazfit však zároveň dodává, že pokud na hodinkách zapnete všechny funkce, včetně GPS, neklesne výdrž pod 20 hodin, což znamená, že s vámi zvládnou i ten nejnáročnější den. Amazfit T-Rex by se měly nabízet za přibližně 3 tisíce korun. Dostupnost prozatím neznáme.

Technické parametry Xiaomi Amazfit T-Rex Kompletní specifikace Konstrukce 47,7 × 47,7 × 13,5 mm , 58 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano , zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,3" (360 × 360 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.0, Wi-Fi: ?, mobilní sítě: ?, NFC: ? Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ? Akumulátor 390 mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost , 4 000 Kč

Amazfit Bip S

Pro méně náročné jsou zde Amazfit Bip S, které vypadají na první pohled o něco obyčejněji. Nechybí jim však například zvýšená odolnost s certifikací IP68. LCD panel má 1,28palcovou úhlopříčku a rozlišení 176 × 176 pixelů. Ve výbavě je GPS, Bluetooth 5.0 a fitness režim se sledováním až 10 různých aktivit. Ačkoliv jsou Bip S příjemně lehké, hmotnost činí 31 gramů, chlubí se dlouhou výdrží, údajně až 40 dnů při běžném používání. Model Bip S by se měl v prodeji objevit během února za zhruba 2 tisíce korun.

