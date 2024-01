Chytré hodinky jsou dnes nejen prodlouženou rukou chytrého telefonu, ale často i parťákem ke sledování vašeho zdraví či sportovních výkonů. Do takové role se hodlají pasovat i Amazfit Active Edge, které nerozhází méně šetrné zacházení a bez nabíječky se objedou opravdu dlouho. Horší už je to ale s displejem. Bude to velkou překážkou?

Klady vysoká odolnost až do 10 ATM

ovládání i pomocí tlačítek

velmi dlouhá výdrž

přehledné prostředí

přesná GPS Zápory nekvalitní displej

omezené reakce na notifikace

chybí NFC

vyšší cena