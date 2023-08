Segment chytrých hodinek do značné míry ovlivňuje Amazfit. Převážně však cenově dostupnějšími a dobře vybavenými modely. Letos zkouší proniknout i do vyšších pater a novinka Cheetah Pro se snaží zaujmout vzhledem, displejem i výbavou. Obhájí si ale cenu nad hranicí 7 tisíc korun?

Když se řeknou sportovní chytré hodinky, možná se vám vybaví Garminy či Fitbity. Málokomu však značka Amazfit. Výrobce by to ale zřejmě rád změnil. Do letošní nabídky zařadil zajímavě vypadající novinku s originálním jménem Cheetah Pro. Cenově dostupný model spadá zhruba do středu portfolia výrobce, nároky na něj tudíž nebudou nikterak malé. Hodinky se mohou pochlubit dvoupásmovou GPS, zvýšenou odolností či osobním trenérem založeným na umělé inteligenci. Praktická je možnost instalovat nové aplikace či vyřídit telefonní hovory přímo z hodinek.

Technické parametry Amazfit Cheetah Pro Kompletní specifikace Konstrukce 47 × 47 × 11,8 mm , 34 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,45" (480 × 480 px), tvar: kruhový Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: ne , NFC: ne Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ne Akumulátor 440 mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin Dostupnost červenec 2023, ?

Amazfit Cheetah Pro jsou sportovní hodinky s jednou drobnou vadou (RECENZE)

Obsah balení: nic neočekávaného

V krabičce čekají hodinky s nasazeným látkovým páskem, nabíjecí podložka a dále již pouze nezbytné manuály.

Nelíbilo se nám hodil by se náhradní pásek z jiného materiálu

Konstrukční zpracování: netradiční, ale líbivé

Zaměření na aktivní uživatele dávají Cheetah Pro znát na první pohled. Rozhodně po nich nesáhnou konzervativněji smýšlející lidé. Polymerové tělo vyztužené vlákny působí obyčejněji, vidět můžete také bronzovou statickou lunetu kolem displeje. Ta pomyslně rozděluje displej na pár částí a současně působí jako prostor pro popis bočních tlačítek.

Látkový řemínek zkombinoval šedý povrch s červeným lemováním, osobně se mi líbí nejen vzhledově, ale i zpracováním. Při nošení je totiž nesmírně pohodlný a také lehký, váží jen 9 gramů. Výhodou látkového řemínku je i fakt, že velmi dobře dýchá pokožka pod ním, což pro některé uživatele může být poměrně zásadní. Při sportování také skvěle vstřebává pot. To má i nevýhodu pro všechny, kteří se s hodinkami i sprchují. Látkový řemínek nasákne vodu a je nezbytné počítat s tím, že alespoň pár minut po koupeli či sprše je mokrý. Na každý pád mohu potvrdit, že látkový řemínek se suchým zipem drží naprosto perfektně na ruce a přesně si nastavíte velikost pro vaše zápěstí.

Nakousli jsme i boční tlačítka. To horní funguje jako otočná korunka, ale i jako potvrzovací tlačítko, spodní vás vrací o úroveň zpět. Oběma klávesám lze přiřadit rychlé spuštění vybrané funkce skrze aplikaci Zepp. Značnou část ovládání tak zvládnete jen přes tlačítka, aniž byste se museli dotýkat displeje, který je však samozřejmě taktéž připraven.

Líbilo se nám překvapivě pohodlný a dobře sedící pásek

zvýšená odolnost

praktická tlačítka, včetně korunky

originální vzhled

Nelíbilo se nám pro někoho příliš extravagantní

Displej: skvělý v každém ohledu

Samotný kruhový AMOLED panel má 1,45" a jemné rozlišení. Displej potěší skvělým podáním barev i výbornou čitelností. V tomto ohledu patří ke špičce. Výborně funguje automatická regulace jasu i rozsvícení displeje gestem otočení zápěstí. Decentní a přesto praktický je Always-On, kdy pro zjištění aktuálního času není potřeba hodinky celé rozsvítit. Solidně je řešena také ochrana displeje, který je mírně zapuštěný, chráněn 2.5D odolným sklíčkem Gorilla Glass 3 a povrch je upraven proti ulpívání otisků prstů. To funguje poměrně dobře a při běžné práci je zobrazovač po většinu dne skutečně čistý.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED displej

povedený Always-On

automatická regulace jasu

Systém a výkon: snadné ovládání

Prostředí hodinek působí jednoduše, ale je přehledné a velmi snadno ovladatelné. Vše je doprovázeno vkusnými a v drtivé většině případů plynulými animacemi. Sluší se dodat, že je vše kompletně lokalizováno do češtiny. Hlavní menu si můžete přeskládat skrze aplikaci v telefonu, což se může hodit. Domácí obrazovka může být osazena ciferníkem, hned 7 jich udrží v paměti hodinky, další najdete v obchodě, kde je zdarma stáhnete. Z hlavní obrazovky lze každým směrem otevřít nějakou nabídku. Odshora to jsou zástupci rychlého nastavení, zprava menu, zleva notifikace a zespoda jakýsi denní komplexní přehled.

Schopnosti hodinek lze rozšířit skrze stahovatelné aplikace. Celý proces probíhá skrze aplikaci Zepp, ta je mimochodem také česky a vcelku přehledná. Na výběr je pár praktických aplikací a jednoduchých her, většina z nich je zdarma. Příliš užitečných věcí ale prozatím nenajdete, vhod může přijít třeba konvertor jednotek, ale jak často jej využijete na svém zápěstí, je otázkou.

Cheetah Pro dokáží přijímat notifikace z jakékoliv aplikace, které to povolíte. Nedělají jim problém dlouhé zprávy například z Telegramu, celý text si přečtete klidně jen na hodinkách. V omezené míře lze i reagovat, a to buď předpřipravenou odpovědí (prostým děkuji či OK), případně smajlíky. Psaní na hodinkách bohužel možné není.

Jako výhodu spatřuji podporuje Bluetooth hovorů. Na těle se nachází mikrofon i reproduktor, stačí opět vše správně napárovat, nastavit a můžete na vybrané kontakty rovnou volat. Plusem je dostatečná kvalita i hlasitost. Protistranu skvěle slyšíte, stejně tak ona vás.

Párování telefonu s hodinkami probíhá přes Bluetooth 5.0. Ve výbavě hodinek se však objevuje také Wi-Fi. Ta slouží výhradně k přenosu větších objemů dat mezi hodinkami a telefonem. Jde tak například o hudbu. Tu lze poslouchat buď skrze reproduktor, nebo sluchátka spárovaná s hodinkami. V souvislosti s konektivitou je nezbytné zmínit, že Cheetah Pro chybí NFC. To bohužel znamená, že s nimi nejde a v budoucnu ani nebude možné bezkontaktně platit. Jde o poměrně závažný nedostatek a Amazfit by s ním měl už konečně něco udělat.

Líbilo se nám svižný chod

pěkný vizuál

paměť na hudbu

podpora Bluetooth telefonování

lze doinstalovat aplikace

Nelíbilo se nám jen omezené reakce na notifikace

chybějící NFC

Výdrž a nabíjení: za očekáváním

V útrobách hodinek je baterie s kapacitou 440 mAh a výrobce velkoryse slibuje 14 dní běžného používání, případně 7 dní intenzivního. Bohužel jsme se skoro nepřiblížili ani týdenní výdrži při náročnějším používání s aktivním režimem Always-On a spoustou notifikací. Hodinky se po necelých 5 dnech vypnuly. I když intenzita používání poklesla, přes 5 dní jsem se během měsíčního testování nikdy nedostal. Zamrzí i zdlouhavé nabíjení inovovanou nabíječkou, která však vypadá téměř identicky jako ta od starších modelů. Výsledkem ale je, že starší nabíječky nejsou kompatibilní. Připravte se každopádně na téměř 2 hodiny, které hodinky stráví na nabíječce.

Nelíbilo se nám výdrž je slabší

nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku

Sportovní a zdravotní funkce: změří takřka vše

Přesuňme se k sportovním aktivitám, na které se Cheetah Pro hodně soustředí. Dokáží monitorovat přes 150 aktivit, mezi kterými nechybí různé druhy běhu, chůze, plavání, ale i silový trénink, skákání přes švihadlo, míčové sporty či deskové hry. Samozřejmostí je i plavání, hodinky jsou odolné do 5 ATM. Výhodou tohoto modelu je dvoupásmová GPS, která velmi přesně a rychle nalezne signál. Zjištění polohy venku zabere sotva pár vteřin.

Během jakékoliv aktivity vidíte na rozměrném displeji vše potřebné. Délku aktivity, tepovou frekvenci, čas, případně i rychlost. Například při chůzi či běhu vás hodinky umí hlasově informovat o každém dokončeném kilometru a průměrné rychlosti a vzdálenosti. Sice v angličtině, ale i tak se to může hodit, neboť se nemusíte soustředit na samotný displej. Podrobnější statistiky získáte po skončení aktivity. Hodinky měří i okysličení krve, naprostou samozřejmostí je pak měření spánku včetně fáze REM.

V hodinkách, respektive aplikaci Zepp, je připraven i váš osobní trenér založený na umělé inteligenci. Ten vám má umožnit lépe běhat a měnit plánování tréninků dle vašich výsledků. Komunikuje s vámi textově, případně i hlasem, avšak český text čte velmi krkolomně. U běhu navíc trenér počítá, že už máte začátky za sebou a rovnou vám i jako začátečníkovi naordinuje dlouhé běhy na první dny, což příliš ideální není.

Líbilo se nám přehledné zobrazení naměřených sportovních/zdravotních údajů

velké množství sportovních režimů

měření SpO2

GPS

Nelíbilo se nám trošku nedotažený osobní trenér

Zhodnocení

Amazfit Cheetah Pro vypadají minimálně zajímavě, příjemně se nosí, mají skvělý displej, umí telefonovat a sportovně zaměřené uživatele jistě zaujmou. Na českém trhu je seženete za 7 190 Kč a řadí se do středu portfolia výrobce. Každopádně jde již o dražší kousek, po kterém případně sáhnou ti náročnější. Z tohoto důvodu nelze prominout chybějící NFC, hodinkami tak nelze platit. Zamrzí i spíše uzavřenější systém, nemožnost plnohodnotně reagovat na zprávy a výdrž baterie zůstala za očekáváním.

Velmi rozhodne, pro jaké účely budete chtít hodinky používat. Pokud hledáte originální a sportovněji založené hodinky, přičemž oželíte NFC, jsou Amazfit Cheetah Pro zajímavou volbou. V jiných případech se však ke slovu hlasitě přihlásí konkurence.

Konkurence

Pakliže naopak chcete hodinkami platit a oceníte širší výbavu, můžete sáhnout třeba po Samsung Galaxy Watch5 Pro, případně Apple Watch SE.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch5 Pro LTE Konstrukce 45,4 × 45,4 × 10,5 mm , 46,5 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej Super AMOLED, 1,36" (450 × 450 px) Systém Wear OS 3 , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.2, LTE, Wi-Fi, NFC Akumulátor 590 mAh , nabíjení: bezdrátové

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple Watch SE 44mm Konstrukce 44 × 38 × 10,4 mm , 36,4 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano Displej AMOLED, 1,57" (394 × 324 px) Systém watchOS , kompatibilní s: iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, Wi-Fi, NFC Akumulátor ? mAh , nabíjení: bezdrátové

Sportovněji ladění zájemci mají možnost vzít třeba model Venu2 od Garminu. Veškeré zmíněná konkurence je navíc pouze mírně dražší.

Přejít do katalogu Garmin Venu2 45 Konstrukce 45 × 45 × 12 mm , 49 g , odolnost: ano Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,3" (416 × 416 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, Wi-Fi, NFC Akumulátor ? mAh , nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 2:00 hodin

Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz