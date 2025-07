Chytrá domácnost od A do Z: první Xiaomi Store v Česku je přehlídkou technologií

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Značka Xiaomi se v průběhu let stala doslova „lovebrandem“ nejen mezi českými zákazníky, přitom kromě smartphonů nabízí i nesmírně široké portfolio dalších produktů. Pokud tak náhodou hledáte značku, která dokáže vybavit vaši domácnost od A do Z, Xiaomi rozhodně patří do úzké skupiny takových výrobců. O víkendu navíc slavnostně otevřela svůj první oficiální kamenný obchod v České republice a my jsme u toho samozřejmě nemohli chybět.

Co všechno najdete v novém Xiaomi Storu? Všechno!

První Xiaomi Store v Česku byl slavnostně otevřen v sobotu 26. července v 10:00 a najdete ho v přízemí obchodního centra Metropole Zličín. Xiaomi Store tak rozhodně stojí za návštěvu, i když máte cestu třeba jen do přilehlého obchodního domu s nábytkem. Právě zde totiž můžete svou domácnost „vyšperkovat“ k dokonalosti.

Hlavní výhoda Xiaomi Storu spočívá v obrovském množství různých druhů elektroniky, které zde najdete. Nechybí samozřejmě chytré telefony, tablety, hodinky nebo extrémně populární náramky. Navrch je ale k vidění i řada dalších netradičních gadgetů. Co třeba vysavač od Xiaomi (ať už tyčový, nebo robotický), zařízení na dezinfekci matrací a pohovek, nebo designová lampa s vestavěnou svítící baterií? To vše si zde můžete prohlédnout, vyzkoušet i zakoupit.

V Xiaomi Storu na vás čekají také elektrické koloběžky s pro Xiaomi typickým skvělým poměrem cena/výkon, televizory všech možných úhlopříček, čističky a zvlhčovače vzduchu, fény a dokonce i regulérní cestovní kufry. Nabídka produktů značky Xiaomi je skutečně dechberoucí. Zatímco zákazníci v Číně jsou na takovou rozmanitost u značky Xiaomi zvyklí, v Česku je možnost prohlédnout si, osahat a zakoupit vše pod jednou střechou v oficiálním obchodě výrobce novinkou.

Bez elektromobilu ani ránu

Důležitost otevření prvního Xiaomi Storu podtrhla také přítomnost generálního ředitele Xiaomi CEE & Nordic, Tony Liu, který společně s kolegy slavnostně přestřihl pásku a k otevření nové prodejny uvedl: „Otevření nové prodejny Xiaomi Store v pražském obchodním centru Metropole Zličín představuje další krok v našem závazku přinášet inovace všem a zároveň ještě více přiblížit naše produkty zákazníkům a fanouškům. Česká republika je pro nás jedním z klíčových trhů ve střední a východní Evropě a dnešní otevření prodejny v Praze je teprve druhým místem tohoto typu v celém regionu. Už téměř deset let přinášíme českým zákazníkům špičkové produkty za dostupné ceny, což nám pomohlo vybudovat si na zdejším trhu silnou pozici. Podle aktuální zprávy společnosti Canalys jsme v Česku druhou nejprodávanější značkou chytrých telefonů a jedničkou v oblasti nositelných zařízení. Věříme, že díky nové prodejně v Metropoli Zličín se nám podaří být zákazníkům a fanouškům ještě blíž – ať už prostřednictvím speciálních akcí, nebo možnosti osobně si vyzkoušet naše nejnovější zařízení.“

Otevření obchodu, které doprovázela řada fanoušků netrpělivě vyčkávajících ve frontě, bylo zajímavé nejen kvůli velmi zajímavým slevám (například Redmi 14C či Redmi Watch 5 za pouhých 99 Kč), ale také možností si prohlédnout elektromobil Xiaomi SU7. Ten jsme pro vás detailně „omrkli“ na fdrive.cz, kde se o tomto vozidle dozvíte další podrobnosti.

Xiaomi SU7 má symbolizovat vizi značky o propojení technologií v rámci konceptu Human × Car × Home. Cílem této strategie je nabídnout uživatelům bezproblémový a inteligentní zážitek napříč různými oblastmi každodenního života, avšak prozatím na českém trhu Xiaomi SU7 dostupné není.