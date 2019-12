5G infrastruktura od Huawei pokryje 21 států Evropy. Zjistěte, které to jsou

Podle informací ithome.com a globaltimes.cn se Huawei i přes veškeré potíže způsobené americkou vládou podařilo úspěšně uzavřít smlouvu o dodávání 5G infrastruktury ve více než dvaceti státech na území Evropy.

Another #EU telecom-carrier refuses to surrender to #US pressure: Norway-based @TelenorGroup said it will continue to use Huawei equipment to upgrade its #5G services. This also contradicts @reuters report that claimed the Norwegian carrier chooses Ericsson over Huawei. pic.twitter.com/hQmoSQP9ds