Huawei prodal 200 tisíc ohebných Mate X. A jak je na tom Samsung?

V ohebných telefonech se už nehraje o to, kdo přijde první. Nyní otázka spíše zní, kdo tento počin dokáže řádně zpeněžit. Vysoká cena v kombinaci s nepříliš lichotivou pověstí prvních kusů by totiž také mohla znamenat prodejní debakl, který by z vysokých nákladů na vývoj udělal černou díru na finance.

Opak je ale pravdou a zástupci Samsungu i Huawei si prodeje veskrze pochvalují. A jaká jsou konkrétní čísla? Čínský server sina.cn přinesl informaci o tom, že Huawei prodává měsíčně sto tisíc kusů. Celkově jich tak prodal kolem dvou set tisíc. Nutno ale podotknout, že prodává pouze v domovské Číně.

CEO konkurenčního Samsungu se pro yna.co.kr pochlubil souhrnným číslem ve výši 400 tisíc prodaných Foldů. Ty jsou ale na trhu o něco déle a navíc se prodávají ve více zemích.

Důležitější než kdo je větší nebo první, je ale fakt, že se i přes počáteční problémy a vysokou cenu dokázaly ohebné modely prosadit. Můžeme se tak bezpochyby těšit na další zajímavé kousky.

Technické parametry Huawei Mate X Kompletní specifikace Konstrukce 161,3 × 78,3 × 11 mm , 295 g , konstrukce: rozevírací Displej AMOLED, 8" (2 480 × 2 200 px) Fotoaparát 40 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset Huawei Kirin 980 , CPU: 2×2,6 GHz + 2×1,92 GHz + 4×1,8 GHz , GPU: ARM Mali-T970 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: nanoSD Datové funkce HSPA: ano , LTE: 1 400 / 150 Mb/s, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 9.0 Navigace vestavěná GPS: ano (A-GPS), Google Mapy, elektronický kompas Akumulátor 4 500 mAh , bezdrátové nabíjení: ? Dostupnost Q3 2019, 59 000 Kč