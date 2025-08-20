Chcete nové Pixely 10? Ceny se mohou vyšplhat až nad 40 tisíc korun

Google dnes večer představil očekávanou řadu nových Pixelů 10, která čítá čtyři novinky. Jde o Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL a Pixel 10 Pro Fold. Poslední jmenovaný se na českém trhu nebude vůbec prodávat, což je škoda. Jde totiž o první skládačku s poctivou odolností dle IP68. První tři jmenované se naopak na trh chystají a mají i kompletně české ceny pro všechny paměťové varianty.
Nejlevnější cestou k řadě Pixel 10 představuje právě základní model Pixel 10 bohužel jen se 128GB pamětí za 22 999 Kč. Meziročně naštěstí nedošlo ke zdražení. Nepříjemnost v podobě velmi malé paměti se bohužel opakuje i v případě základní verze Pixelu 10 Pro za 27 999 Kč. Lépe je na tom až vrcholný Pixel 10 Pro XL, který startuje s 256GB pamětí za 33 099 Kč. U základního Pixelu 10 můžete volit mezi 128 GB a 256 GB, u Pixelu 10 Pro přibývají ještě verze s 512 GB a 1 TB a vrcholný XL model může být váš s 256 GB, 512 GB nebo 1 TB.
|Pixel 10
|Pixel 9
|Pixel 10 Pro
|Pixel 9 Pro
|Pixel 10 Pro XL
|Pixel 9 Pro XL
|128 GB
|22 999 Kč
|22 990 Kč
|27 999 Kč
|27 990 Kč
|není v nabídce
|30 490 Kč
|256 GB
|25 499 Kč
|25 490 Kč
|30 499 Kč
|30 490 Kč
|33 099 Kč
|32 990 Kč
|512 GB
|není v nabídce
|není v nabídce
|33 999 kč
|33 990 Kč
|36 499 Kč
|36 490 Kč
|1 TB
|není v nabídce
|není v nabídce
|40 499 Kč
|není v nabídce
|42 999 Kč
|42 990 Kč
Takže zdražil.
