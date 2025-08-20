mobilenet.cz na sociálních sítích

Chcete nové Pixely 10? Ceny se mohou vyšplhat až nad 40 tisíc korun

Porovnání s cen s loňskou generací
Michal Pavlíček
1
Chcete nové Pixely 10? Ceny se mohou vyšplhat až nad 40 tisíc korun
Fotografie: Google
  • Zájemci zamrzí, že základní i Pro model startují se 128GB pamětí
  • Naopak ceny se Google až na jednu výjimku rozhodl nezvýšit
  • Novinkou je možnost mít 1TB úložiště i v případě menší verze Pro
  • Nejlevnější cestou k novinkám je Pixel 10 za 22 999 Kč

Google dnes večer představil očekávanou řadu nových Pixelů 10, která čítá čtyři novinky. Jde o Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL a Pixel 10 Pro Fold. Poslední jmenovaný se na českém trhu nebude vůbec prodávat, což je škoda. Jde totiž o první skládačku s poctivou odolností dle IP68. První tři jmenované se naopak na trh chystají a mají i kompletně české ceny pro všechny paměťové varianty.

Google Pixel 10

Nejlevnější cestou k řadě Pixel 10 představuje právě základní model Pixel 10 bohužel jen se 128GB pamětí za 22 999 Kč. Meziročně naštěstí nedošlo ke zdražení. Nepříjemnost v podobě velmi malé paměti se bohužel opakuje i v případě základní verze Pixelu 10 Pro za 27 999 Kč. Lépe je na tom až vrcholný Pixel 10 Pro XL, který startuje s 256GB pamětí za 33 099 Kč. U základního Pixelu 10 můžete volit mezi 128 GB a 256 GB, u Pixelu 10 Pro přibývají ještě verze s 512 GB a 1 TB a vrcholný XL model může být váš s 256 GB, 512 GB nebo 1 TB.

Pixel 10 Pixel 9 Pixel 10 Pro Pixel 9 Pro Pixel 10 Pro XL Pixel 9 Pro XL
128 GB 22 999 Kč 22 990 Kč 27 999 Kč 27 990 Kč není v nabídce 30 490 Kč
256 GB 25 499 Kč 25 490 Kč 30 499 Kč 30 490 Kč 33 099 Kč 32 990 Kč
512 GB není v nabídce není v nabídce 33 999 kč 33 990 Kč 36 499 Kč 36 490 Kč
1 TB není v nabídce není v nabídce 40 499 Kč není v nabídce 42 999 Kč 42 990 Kč

Řadu Google Pixel 10 předobjednáte extra výhodně u Mobil Pohotovosti – pořiďte si Pixel 10 už za 529 Kč měsíčně a získáte navíc i bonus až 6 250 Kč. Mrkněte na mp.cz/google-pixel-10.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Vinduška
Martin Vinduška
Naposledy upraveno: 20:57
Kdyby Google nezdražil, tak při současném nízkém kurzu USD budou ceny v Kč nižší.
Takže zdražil.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze