Chcete Apple AirPods 4 za 1 Kč? Stačí být student s tarifem u Vodafonu

Za měsíc už žáci i studenti opět usednou do školních lavic a při této příležitosti spouští Vodafone kampaň Back to school. Nejzajímavější je akce se sluchátky Apple AirPods 4, které mohou studenti s kartou ISIC získat za 1 Kč k neomezeným tarifům z řady Extra, například k neomezenému #jetovtobě BezLimitu M Extra za 657 Kč měsíčně. Studenti a studentky s platným průkazem ISIC mohou navíc k jakémukoliv tarifu #jetovtobě získat chytrý lokátor za 1 Kč
Speciální nabídka od Vodafone je k dispozici také pro mladší školáky. Ti mohou pořídit chytrý telefon již od 1 477 Kč v kombinaci s tarifem sLimitem S Extra za cenu 444 Kč měsíčně, který zahrnuje neomezené volání a SMS, 7 GB dat, a pětkrát měsíčně také neomezená data na 24 hodin. Součástí nabídky je také ochranné sklo za 1 Kč a ochranné pouzdro za 1 Kč. V nabídce této akce jsou telefony Xiaomi Redmi 15C, Motorola Moto G35 5G a Samsung Galaxy A17 5G.
„Moderní technologie dnes neodmyslitelně patří k úspěšnému studiu i bezpečnému kontaktu s rodinou. Začátek školního roku je proto ideálním momentem, kdy rodičům i studentům nabídnout řešení bez kompromisů. Letos jsme vsadili na kombinaci technologií, které mladá generace miluje, a tarifů, které zbytečně nezatíží rodinný rozpočet. Ať už si školáci odnesou Apple AirPods 4 za jedinou korunu, nebo kompletní balíček s tarifem, chytrým telefonem a ochranným příslušenstvím, naším cílem je, aby do nového školního roku vykročili s lehkostí a bez zbytečných starostí,“ uvádí Jan Schmiedhammer, marketingový ředitel mobilních služeb Vodafonu.
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