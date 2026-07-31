Rychlejší nákupy u Vodafonu? Vaše ověření nově může proběhnout přes Bank iD

Vodafone přináší zjednodušení on-line nákupů. Noví zákazníci si od druhé poloviny července můžou při objednávce mobilního tarifu, tarifu v kombinaci se zařízením nebo pevného internetu na e-shopu ověřit svou identitu prostřednictvím Bank iD. Díky tomu se část údajů v objednávce vyplní automaticky a celý proces je rychlejší a pohodlnější.
Při nákupu tak již není nutné všechny osobní údaje vypisovat ručně. Po ověření přes Bank iD se potřebné informace bezpečně přenesou do objednávky, což výrazně zrychlí její vyplnění a zároveň eliminuje chyby způsobené ručním zadáváním dat. Operátor tak získá přesné a ověřené údaje, zákazníci naopak jednodušší cestu k dokončení objednávky.
Nová funkce je dostupná novým zákazníkům při nákupu mobilních tarifů, mobilních tarifů se zařízením a pevného internetu prostřednictvím webových stránek Vodafone. Pokud však Bank iD nemůžete nebo nechcete nevyužívat, nadále můžete objednávku dokončit i dosavadním způsobem.
„Chceme, aby byl nákup na našem e-shopu co nejpohodlnější, a proto odbouráváme zbytečnou administrativu a přepisování údajů. Využití Bankovní identity nám umožňuje nabídnout novým zákazníkům a zákaznicím rychlou a bezpečnou cestu k našim službám, která šetří jejich čas,“ uvádí ředitelka Digital Channels & Transformation Vodafonu Andrea Výborná.