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Rychlejší nákupy u Vodafonu? Vaše ověření nově může proběhnout přes Bank iD

Michal Pavlíček
Rychlejší nákupy u Vodafonu? Vaše ověření nově může proběhnout přes Bank iD
Fotografie: Vodafone
  • Osobní údaje už nebude nezbytné vypisovat ručně
  • K dispozici je samozřejmě i dosavadní postup objednávání

Vodafone přináší zjednodušení on-line nákupů. Noví zákazníci si od druhé poloviny července můžou při objednávce mobilního tarifu, tarifu v kombinaci se zařízením nebo pevného internetu na e-shopu ověřit svou identitu prostřednictvím Bank iD. Díky tomu se část údajů v objednávce vyplní automaticky a celý proces je rychlejší a pohodlnější.

Vodafone

Při nákupu tak již není nutné všechny osobní údaje vypisovat ručně. Po ověření přes Bank iD se potřebné informace bezpečně přenesou do objednávky, což výrazně zrychlí její vyplnění a zároveň eliminuje chyby způsobené ručním zadáváním dat. Operátor tak získá přesné a ověřené údaje, zákazníci naopak jednodušší cestu k dokončení objednávky.

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Nová funkce je dostupná novým zákazníkům při nákupu mobilních tarifů, mobilních tarifů se zařízením a pevného internetu prostřednictvím webových stránek Vodafone. Pokud však Bank iD nemůžete nebo nechcete nevyužívat, nadále můžete objednávku dokončit i dosavadním způsobem.

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„Chceme, aby byl nákup na našem e-shopu co nejpohodlnější, a proto odbouráváme zbytečnou administrativu a přepisování údajů. Využití Bankovní identity nám umožňuje nabídnout novým zákazníkům a zákaznicím rychlou a bezpečnou cestu k našim službám, která šetří jejich čas,“ uvádí ředitelka Digital Channels & Transformation Vodafonu Andrea Výborná.

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