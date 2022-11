Cesta do pravěku. Vyzkoušejte si více než 500 aplikací pro Palm OS

Historie operačních systému pro mobilní, respektive kapesní, zařízení je mnohem delší než od prvního iPhonu. V první dekádě milénia jasně dominovala Nokia a její variace Symbianu, na nějž mnozí vzpomínají s nostalgií. A i v devadesátých letech existovalo něco, co dnešní chytré telefony více než připomínalo. Těmto zařízením se říkalo elektronické osobní asistenty (PDA).

Zařízení s černobílým, ale dotykovým telefonem se obešla i bez připojení k internetu. S „velkým počítačem“ jste je synchronizovali pomocí kabelu a kolébky, později se objevila možnost připojit je k internetu je pomocí telefonu, infraportu a vytáčeného připojení. Mezi typické zástupce této éry patří britská značka Psion, ale co do tržního podílu výrazně dominoval Palm. Jeho vizionářský přístup spočíval například v tom, že se na rozdíl od Psionů obešel bez klávesnice a pouze s dotykovou obrazovkou, kam se například text zadával speciálními tahy.

Hey, so, don't tell anyone, but I'm announcing PalmPilot emulation at Internet Archive for the holidays, probably next week. All the currently-working items need descriptions, so it's not quite ready. Don't tell anybody, OK? https://t.co/ye9z4iTPsx pic.twitter.com/0SNRVJw0Kp