Hádanka pro znalce: víte, jaký telefon se jako první kompletně ovládal gesty?

Fotografie: Nokia

Dnes vám možná už nepřijde vůbec neobvyklé, jakým stylem ovládáte chytrý telefon. Pár posledních tlačítek bývá na boku, čelní strana se jich u drtivé většiny telefonů zcela zbavila, neboť na ně nezbylo místo. Výrobci se tak postupně přizpůsobili. Nejprve přemístěním tlačítek přímo na displej, případně volbou ovládání pomocí různých gest. Nakonec se ukázalo, že zřejmě právě gesta zvítězí.

První krůčky ke změně

Přerod od tlačítek ke gestům byl samozřejmě pozvolný a rozhodně nešlo o událost několika málo let. Pokud bychom chtěli zjistit, kde se začala psát historie gest, museli bychom se dostat alespoň do roku 2009, kdy světlo světa spatřilo zařízení Palm Pre. V jeho případě se však gesta na displeji spojila s fyzickou klávesou pod displejem. Posuneme se tedy ještě o rok směrem do současnosti. V roce 2010 přichází Palm Pre 2, který již fyzickou klávesu nemá, ale prostor pod displejem využívá pro dotykovou plochu a místo pro provedení gest. Technologie tehdy ještě nebyla natolik pokročilá, aby displej dosahoval téměř k okrajům a umožňoval plynule využívat gesta.

Prvenství drží Nokia

Nezbývá tedy než se posunout ještě o jeden rok. 21. června spatřila světlo světa Nokia N9. Designově přelomové zařízení, které současně přineslo i zbrusu nový operační systém MeeGo založený na Linuxu. Ani to však nebyly všechny přelomové novinky. Jak můžete vidět na přiložených fotografiích, Nokia N9 neměla žádná tlačítka kolem displeje. Ovládání bylo tedy svěřeno gestům, respektive swipování. Například ukončení aplikace probíhalo tahem prstu od okraje displeje směrem do středu. Pokud byste si rádi tento revoluční způsob ovládání připomněli, mrkněte na naši dobovou recenzi níže.

Nokia N9 – videopohled

O prvenství v podobě plného ovládání gesty tak není pochyb, patří právě Nokii N9 a je velká škoda, že tento systém, který mimochodem vznikl se OS Maemo, se dočkal reálně jen jediného telefonu. Zmínit můžeme ještě Nokii N950, která měla hardwarovou QWERTY klávesnici, nicméně ta se do prodeje nikdy nedostala.

V této době se ostatní výrobci spoléhali buď výhradně, nebo alespoň z části na tlačítka. iPhony měly klávesu pod displejem, Android zase lpěl na tlačítkách pod displejem. Jistým způsobem na gestech zapracovalo BlackBerry, jehož systém BlackBerry OS 10 vycházel právě ze zmíněného Maema a spoléhal výhradně na ovládání gesty. Například tažením obrazovky směrem vpravo jste se vrátili o úroveň zpět – z emailu do BlackBerry Hubu. Nebo tah od spodního rámečku nahoru minimalizoval aplikaci. Pakliže byste si rádi připomněli tento systém, zkuste třeba naši recenzi na již takřka legendární BlackBerry Z10.

Jak to vypadá dnes?

Výrazněji ovládání gesty zpopularizoval až v roce 2017 iPhone X, který přinesl designovou změnu. Ta spočívala v odstranění tlačítka pod displejem, svěření ovládání gestům a dodnes z toho Apple těží. A právě díky úspěchu modelu X se o ovládání gesty mnohdy hovoří právě v souvislosti s Applem.

Situace v případě Androidu je trošku odlišná. Google totiž jako tradičně dává uživateli na výběr. Můžete tak zůstat věrni tlačítkům na displeji ve spodním řádku, případně zvolit ovládání gesty, ke všemu podstatnému stačí tři. Tah z okrajů vás zavede o úroveň zpět, tah z displeje nahoru minimalizuje aplikaci a tah odspodu zpět kombinovaný s přidržením prstu zobrazí naposledy spuštěné aplikace. Že jde stále o poměrně nový systém může dokazovat i to, že většina výrobců nabízí přehledné tutoriály, které vás ovládání gesty mají v několika krocích naučit.