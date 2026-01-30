Powerbanka O2 MagSafe 5 000 mAh

Na trhu existuje nespočet MagSafe powerbank, a tak se nelze divit, že se jedna objevila i v nabídce operátora O2. Tentokrát se zaměříme na powerbanku s trochu krkolomným názvem „O2 powerbanka MagSafe 5000mAh 20W PD 3.0“, kdy v názvu zjistíte o powerbance prakticky vše důležité. Co ale nezjistíte, to jsou dojmy z praxe.
Technické parametry O2 MagSafe 5 000 mAh
|Rozměry
|cca 10 × 6,8 × 1,1 cm
|Hmotnost
|120 g
|Typ a kapacita baterie
|Li-Pol, 5 000 mAh (19,25 Wh)
|Materiál
|plast, silikon
|Barevné varianty
|bílá
|Zvýšená odolnost
|ne
|USB-C výstup
|max 20 W (5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A)
|USB-C vstup
|max 18 W (5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A)
|Maximální výkon bezdrátového nabíjení
|až 15 W (5 W, 7,5 W, 10 W, 15 W)
|Bezdrátové nabíjení
|ano, MagSafe
|Certifikace Qi2/MFi
|ne/ne
|Signalizace
|LED
|Cena
|999 Kč
Obsah balení: s magnety navíc
V balení naleznete kromě samotné powerbanky ještě krátký USB-C–USB-C kabel, který využijete jak pro nabíjení samotné powerbanky, tak pro nabíjení zařízení, která nepodporují MagSafe. Výhodou jsou i dvě nalepovací kolečka s magnety, která se postarají o správné vycentrování powerbanky na zádech, pokud magnetické přichycení vašemu smartphonu chybí. Adaptér v balení nehledejte, využít můžete ten od mobilního telefonu.
- nalepovací magnety
- kabel v balení
- bez adaptéru
Design a provedení: neurazí
O2 MagSafe 5 000 mAh, jak ji budeme zkráceně označovat, nemíří na soutěž krásy – namísto oblíbeného hliníku si vystačí s plastovým tělem, které však rozhodně neurazí. Powerbanka je pevná, konstrukce působí monoliticky, i přestože není. Na přední straně zdobí powerbanku logo společnosti O2, které je však do plastu vyražené, takže se nemusíte děsit nevzhledného a kýčovitého popisku.
Na spodní hraně naleznete vše důležité – uprostřed USB-C, které slouží jak pro vstup, tak výstup energie, zároveň je zde mechanické tlačítko pro kontrolu stavu nabití a 5 LED. Jedna slouží jako informativní, zbylé 4 reflektují stav nabití – každá dioda tedy zastupuje zhruba 25 % energie. Při nabíjení powerbanky LED průběžně problikávají, jakmile je daná část nabitá, dioda už zůstane svítit modrým světlem.
Na zadní straně se nachází klasický a v tomto případě vystouplý MagSafe kroužek s magnety a silikonovou základnou, který je pochopitelně kompatibilní i s Qi2 MPP (Magnetic Power Profile), tedy se smartphony, které mají magnetické zarovnání – tedy včetně technologie Pixel Snap, jež debutovala s novými Pixely 10. Pokud by vašemu telefonu náhodou magnety chyběly, ale bezdrátové nabíjení podporuje, můžete využít jeden z přibalených kroužků na nalepení. Lepit je vždy vhodnější přímo na záda, ne na kryt, protože v takovém případě může dojít ke zpomalení nabíjení, v případě objemnějšího krytu může dojít k tomu, že se zařízení nebude nabíjet vůbec.
Osobně jsem s designem a provedením spokojen, samozřejmě s tím, že znám cenu powerbanky – ty hliníkové jsou často i dvakrát dražší, mnohdy se stejnou kapacitou, takže plast mi vzhledem k tomu nevadí. Dodejme, že hmotnost powerbanky činí 120 g, rozměry jsou pak zhruba 10 × 6,8 × 1,1 cm.
- neutrální design
- kvalitní zpracování
- silikonová základna MagSafe
- snadný přehled o zbývající kapacitě
- USB-C pro přímé nabíjení
- poměrně lehká
- pouze jedna barevná varianta
Výkonnostní testy: slušné výsledky
Jak už víme, O2 MagSafe 5 000 mAh nabídne kapacitu 5 000 mAh. Mnohem důležitější je však údaj 19,25 Wh při napětí 3,85 V – ten udává reálnou kapacitu, kterou je schopna powerbanka dodat. My jsme s powerbankou testovali rychlost nabíjení iPhonu Air. V následující tabulce si můžete udělat přehled o reálné kapacitě.
|Kapacita v mAh (napětí)
|Kapacita ve Wh
|O2 MagSafe 5 000 mAh
|5 000 mAh (3,85 V)
|19,25 Wh
|Apple iPhone Air
|3 149 mAh (3,894 V)
|12,3 Wh
Dále je nutné zaměřit se na ztráty, ke kterým dochází v průběhu nabíjení. V případě bezdrátového nabíjení dochází k typickým ztrátám přes 30 %, při kabelovém až 20 %. Záleží rovněž na okolních podmínkách – například při vysoké teplotě jsou ztráty vyšší.
Při pohledu do tabulky je zřejmé, že O2 MagSafe 5 000 mAh by měla dobít iPhone na 100 %. Ovšem, jak už víme, dochází ke ztrátám. Pokud chcete dosáhnout co nejmenších ztrát, doporučujeme nabíjet USB-C kabelem, což nás ale v tuto chvíli tolik nezajímá, protože benefitem powerbanky je právě podpora MagSafe/Pixel Snap/Qi2 MPP. Test jsme začali s úplně vybitým iPhonem Air a kompletně nabitou powerbankou. iPhone se poprvé zapnul po asi 8,5 minutách, kdy ukazoval 1 % nabití. Na 10 % se dostal během 19 minut, na 20 % během 31 minut, na 55 % za 1 hodinu a 11 minut, na 80 % za 1 hodinu a 43 minut a na 95 % za 2 hodiny a 3 minuty. Ano, na 100 % se iPhone dobít nepodařilo, ale překvapovat by vás to nemělo.
Možná vás zajímá, jak testujeme – iPhone byl po celou dobu zapnutý, ovšem nepřijímal velké množství notifikací a celou dobu měl pohaslý displej, k probuzení docházelo jen v případě, že jsme potřebovali zkontrolovat stav nabití baterie. Je to režim, který nejvíce odpovídá tomu, jak budete zřejmě nabíjet i vy – málokdo bude zapínat letecký režim nebo se bude snažit držet telefon vypnutý, i přestože by to možná nabíjení o pár procent zefektivnilo. Snadným výpočtem se dostaneme k tomu, že užitečně bylo využito zhruba 61 % kapacity powerbanky, jinak řečeno, došlo ke ztrátě zhruba 39 %. Číslo možná vypadá děsivě, ale je to logické – iPhone používá jiné napětí, dochází ke ztrátám při bezdrátovém přenosu a iPhone byl celou dobu zapnutý. To vše je tedy reálný výsledek, který bude nejlépe odpovídat tomu, co můžete od powerbanky očekávat v běžném provozu.
Z čísel je rovněž patrné, že iPhone Air se dobíjel maximální rychlostí 7,5 W (průměrně pak 5,7 W), protože powerbanka nemá certifikaci Qi2 ani MFi, takže Apple omezuje rychlost nabíjení právě na 7,5 W. Pokud byste však vsadili na kabel, můžete se u podporovaných smartphonů spolehnout na nabíjecí výkon až 20 W, protože powerbance neschází certifikace PD 3.0. Rychlejší než u iPhonů bude bezdrátové nabíjení u Androidu, ovšem i zde platí pár omezení – například i Google u necertifikovaných nabíječek výkon na pozadí uměle omezuje, u jiných značek pak bude hrát roli například i to, jak vycentrujete nalepovací kroužek okolo cívky pro bezdrátové nabíjení.
Samotná powerbanka se nabíjí pomocí USB-C s maximálním výkonem 18 W, nabíjet ji budete zhruba 1,5 hodiny – v závislosti na použitém adaptéru. Nám to zabralo celkem 1 hodinu a 38 minut s PD adaptérem o výkonu 45 W. Dobrou zprávou ale je, že při nabíjení se powerbanka prakticky nepřehřívá.
- možnost bezdrátového i drátového nabíjení
- nabíjí i příslušenství
- powerbanka se dobije vcelku rychle
- ztráty jsou vyšší než u klasické powerbanky
Zhodnocení: praktická
Nečekal jsem zázraky, ale vlastně mě tato powerbanka docela potěšila – za rozumné peníze nabídne MagSafe magnety, dva nalepovací kroužky v balení a zároveň podporuje až 15W bezdrátové a až 20W drátové nabíjení. My jsme se soustředili na bezdrátové nabíjení, a to vcelku logicky – MagSafe je hlavním benefitem a pro drátové nabíjení bych si určitě dokázal představit výkonnější model. Ovšem i tak, O2 se nemá za co stydět – powerbanka slouží jako pohotová zásobárna energie v momentě, kdy musíte vyrazit ven, ale na poslední chvíli zjistíte, že máte vybitý telefon. V takovém případě stačí powerbanku „připnout“ a jít.
Větší ztráty jsou u podobných powerbank naprosto běžné, powerbanka od O2 se stále drží v lepším průměru. Vaše může být už za 999 Kč, do 1. února můžete dokonce ušetřit dalších 400 Kč – v aplikaci Moje O2 a za podmínky, že u O2 máte jakoukoliv službu s vyúčtováním. Při ceně 599 Kč už opravdu není co řešit a nákup s radostí doporučím.
Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz
