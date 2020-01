CES 2020 klepe na dveře. Jaké novinky můžeme očekávat?

Letošní 53. ročník veletrhu CES startuje v úterý 7. ledna a skončí v pátek 10. ledna. Některé klíčové tiskové konference se však uskuteční již s předstihem. Příval novinek tak očekávejte už během pondělí. Abychom byli konkrétní, v případě středoevropského zimního času půjde o časné pondělní hodiny.

Veletrh CES 2020 má velmi široký záběr a týká se veškeré elektroniky. Pokud chcete mít kompletní přehled, sledujte nejen mobilenet.cz, ale také naše sesterské weby fDrive.cz a fZone.cz. Redakční tým vydavatelství 24net bude již tradičně přítomen přímo v Las Vegas a můžete se těšit na kompletní zpravodajství, nejčerstvější novinky pak hledejte na Instagram Stories.

Ať vám žádná novinka neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!

Samsung

Pokud vás zajímají především novinky mobilního ražení, dost možná budete čekat právě na Samsung. Jihokorejský výrobce se samozřejmě nebude zaměřovat jen na mobilní telefony, ale měl by představit hned dvě poměrně zajímavé novinky. Jmenovitě jde o Galaxy Note10 Lite a Galaxy S10 Lite. Paradoxně tedy loňské řady, které se dočkají odlehčených verzí. V obou případech mají mít ale velmi dobrou výbavu a především nezakřivené displeje. Zůstává otázkou, zda se novinky představí během veletrhu, nebo krátce před ním. Další zajímavostí bude odhalení speciální klávesnice SelfieType, která by mohla být revoluční. O co přesně má jít, jsme vás nedávno informovali.

Samsung Galaxy Note10 Lite

Sony

Veletrhu CES v Las Vegas se tradičně účastní také Sony. Zkraje roku povětšinou představuje novinky řady Xperia, avšak tentokrát to rozhodně nelze označit za jistotu. Poměrně čile se sice spekuluje například o Xperii 3, avšak zda se skutečně představí, není jisté.

OnePlus

Poměrně nezvykle se naše pozornost stáčí také k OnePlus. Výrobce totiž oznámil představení Conceptu One.

Ostatní

Na veletrhu CES bude samozřejmě aktivně působit více výrobců. Namátkou jmenujme například LG, ASUS či TCL. U všech je teoreticky možné, že se alespoň okrajově dotknou mobilních telefonů. Všechny proto budeme mít v hledáčku.

Překvapit mohou i výrobci, kteří neplánují velkou tiskovou konferenci. Nezapomeňte proto bedlivě sledovat mobilenet.cz, fDrive.cz a fZone.cz, aby vám žádná novinka z Las Vegas neunikla.

Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!