Samsung na CESu odhalí virtuální klávesnici SelfieType. O co přesně půjde?

Možná si ještě pamatujete na dobu, kdy se na trhu zcela běžně vyskytovaly smartphony s plnohodnotnou QWERTY klávesnicí, která umožňovala rychlé psaní, a to třeba i poslepu. S příchodem dotykových smartphonů se však fyzické klávesnice staly spíše raritou a změnil se také styl psaní uživatelů, kteří nyní spoléhají na našeptávače nebo bleskurychlé „svajpování“.

Logicky tak vyvstává otázka, jestli se mohou virtuální klávesnice ještě nějakým způsobem vyvinout. Podle Samsungu rozhodně ano a dokonce se mohou přesunout z displeje telefonu na jakoukoliv (rovnou) plochu. Nový koncept, který má být představen na veletrhu CES v Las Vegas, ukazuje v podstatě holografickou klávesnici.

Co je na klávesnici „SelfieType“ zajímavé, je použité technologické řešení. Vše by totiž měla obstarat čelní kamerka určená pro pořizování selfies. Zcela běžný senzor by měl být ve spolupráci s potřebným softwarem schopen rozpoznat pohyb prstů a detekovat, kde přesně se prsty uživatele nacházejí, respektive kterou virtuální klávesu právě stiskly. Klávesnice bude představena v rámci projektu „C-Lab Inside“.

From C-Lab Inside projects to successful spin-offs, Samsung actively supports innovative ideas that reflect market trends and customer demands. See here for details : https://t.co/84BWzUXbLR#SamsungCES2020 #SamsungCLab #CES2020 — Samsung Electronics (@Samsung) December 30, 2019

Problém podle nás může nastat na straně uživatele, který klávesnici pod prsty neuvidí a také neobdrží žádnou haptickou odezvu při stisku. Rozhodně se však jedná o zajímavý projekt, kterému budeme na veletrhu CES 2020 věnovat patřičnou pozornost.