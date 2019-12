Samsung Galaxy S10 Lite bude mít Snapdragon 855 a tři foťáky

Aktualizováno 20. 12. 2019

Samsung Galaxy S10 Lite by se měl představit ještě před koncem roku, údajně po boku Galaxy Note10 Lite. Nyní získáváme prostřednictvím winfuture.de další informace ohledně výbavy. Pod kapotou by se měl objevit Snapdragon 855, a to dokonce i v případě evropských trhů. Kombinován bude s 8GB operační pamětí a 128GB interním úložištěm. Na zadní straně máme očekávat tři fotoaparáty. Hlavní snímač má mít 48 megapixelů při světelnosti f/2.0. Sekundární 12megapixelový fotoaparát bude ultraširokoúhlý a partu doplní 5megapixelový makro snímač. Baterii o kapacitě 4 500 mAh dobijete výkonem 45 W, přičemž telefon nemá být nijak tlustý, konkrétně 8,1 milimetrů. Samozřejmostí bude Android 10 a nadstavba One UI 2.0. Cena by měla startovat na částce 679 eur, což je zhruba 17 tisíc korun.

Aktualizováno 6. 12. 2019

Androidheadlines.com přinesl tiskový render, na kterém by se měl nacházet Samsung Galaxy S10 Lite. Odhaluje se telefon s plochým a nijak zakřiveným displejem a drobným průstřelem uprostřed horní části displeje. Přesný termín představení bohužel stále není znám.

Samsung Galaxy S10 Lite

Aktualizováno 2. 12. 2019

Dnes se na oficiálních stránkách společnosti Samsung objevilo zařízení s označením SM-G770F/DS, což má být údajně chystaný Samsung Galaxy S10 Lite. Podle posledních informací by telefonu neměla chybět velká baterie o kapacitě 4 500 mAh s podporou 45W nabíjení, čipset Snapdragon 855 a 8 GB operační paměti.

Lancering Galaxy S10 Lite nadert, support pagina op Samsung’s eigen website te vinden https://t.co/wcX4MckW5Z — GalaxyClub.nl (@GalaxyClub_nl) 2. prosince 2019

Z další výbavy stojí za zmínku 48Mpx fotoaparát, 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 5Mpx snímač hloubky pro „bokeh“ efekt. Na přední straně pak najdeme 32Mpx selfie kamerku. Jestli Samsung plánuje i Galaxy Note10 Lite zatím zůstává s otazníkem.

Aktualizováno 21. 11. 2019

Ačkoliv se existence Galaxy S10 Lite může zdát nepravděpodobná, přichází další důkaz. Telefon prošel certifikací FCC, ve které bylo zobrazeno i prostředí nastavení telefonu. V něm můžeme vidět nejen označení modelu SM-G770F, ale také samotný název Galaxy S10 Lite.

Původní informace z 5. 11. 2019

Řada Galaxy S10 od Samsungu by se mohla přeci jen ještě rozrůst. Spekuluje se o modelu Galaxy S10 Lite. Ačkoliv přídomek Lite zpravidla značí výbavou ochuzené kousky, tady to nezbytně pravda být nemusí. Z uniklých specifikací je znám například 6,7palcový Super AMOLED displej nebo výkonný procesor Snapdragon 855. Ten má být doplněn o 8GB operační paměť a samozřejmostí je nejnovější Android 10.

O chystaném modelu Galaxy S10 Lite se hovoří zejména v souvislosti s certifikací u brazilského mobilního operátora. Zajímavá informace se týká také baterie s kapacitou 4 370 mAh a podporou velmi rychlého 45W nabíjení. Na zadní straně se má nacházet sestava tří fotoaparátů, kdy hlavní snímač nabídne 48 megapixelů, sekundární bude 12megapixelová kamerka a vše doplní 5megapixelový fotoaparát pro portrétní režim. Na čelní straně se bude vyjímat 32megapixelový snímač. Pokud se Galaxy S10 Lite skutečně představí, má být nabízen v modré, černé a bílé variantě.