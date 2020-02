CEO Instagramu vysvětlil, proč neexistuje aplikace pro iPad

Sociální síť Instagram disponuje aplikací pro iPhony již od roku 2010, ale ani přesto, že byla postupem času upravována a přibývala nejrůznější funkcionalita, stále neexistuje aplikace uzpůsobená pro tablety s logem nakousnutého jablka. CEO Instagramu, Adam Moseri, se rozhodl odpovědět na dotaz, proč tomu tak je.

He also said Instagram “would like to build an iPad app.”



“But we only have so many people, and lots to do, and it hasn’t bubbled up as the next best thing to do yet.”



The iPad is 10 years old. Maybe by the time it’s 20, then?