Instagram má potíže. Nefunguje přihlášení a mizí fungující účty

Zatímco minulý týden bojoval s problémy WhatsApp, dnes si pomyslného Černého Petra vytáhl Instagram, alespoň dle independent.co.uk. Výrazně zvýšený počet hlášených problémů registruje také downdetector.com. Někteří uživatelé mají problémy se k Instagramu přihlásit, jiní si stěžují, že jejich účet zcela zmizel, případně jej mají pozastavený, aniž by tušili, že například porušili nějaká pravidla. Netřeba dodávat, že to zejména uživatele, pro které je platforma klíčová, může velmi vyděsit.

Objevují se také informace, že některým uživatelům výrazně ubývají sledující, avšak to s dnešními problémy nijak nesouvisí. Podzim je totiž tradičně obdobím, kdy se Instagram zaměřuje na různé podvodné účty či naprosto neaktivní uživatele a tyto účty následně smaže.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown