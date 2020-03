Cenově výhodné předplatné Microsoft 365 chce oslovit jednotlivce i rodiny

Microsoft představil vylepšené předplatné kancelářské sady Office 365 s označením Microsoft 365. Balíček aplikací má přitom (po vzoru služeb jako Spotify) nabídnout cenově výhodné předplatné nejen pro jednotlivce, ale i pro celé rodiny.

You can’t make more time but, you can make more of your time. #Microsoft365 Personal and Family includes premium Office apps, cloud storage advanced security and more to help make things easier across your personal and family life. https://t.co/uLE6ZueWrj