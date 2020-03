Ohebný Microsoft Surface Duo by mohl dorazit s předstihem, ale bez Snapdragonu 865

V říjnu minulého roku Microsoft představil zbrusu nová zařízení s názvem Surface Neo a Surface Duo. Zatímco Surface Neo představuje hybrid mezi laptopem a tabletem, druhá novinka by se dala označit za ohebný telefon. Surface Duo se však vymyká dnešním zvyklostem, neboť nesází na ohebnou obrazovku, nýbrž dvojici displejů, které dokáží v případě potřeby fungovat jako jeden a běží na operačním systému Android.

Here's a quick look at some of the (unfinished) navigation gestures that are part of the Surface Duo. This build is pretty buggy, but still interesting to see. pic.twitter.com/Jra1xVfZl2