Čekejme návrat legendy? Z dlouhého spánku se probírá Winamp

Fotografie: Winamp

Pokud si dnes chcete pustit hudbu, otevřete Spotify, Apple Music či jinou službu pro streamování hudby. Ještě před 15 lety se však hudba poslouchala v drtivé většině případů offline, a to v MP3. Za tímto účelem byl vždy potřeba nějaký přehrávač hudby a mezi nejoblíbenější patřil Winamp, jehož historie se začala psát již v roce 1997, tedy téměř před čtvrt stoletím. Najde se zřejmě jen málo uživatelů, kteří by ve Windows XP neměli právě Winamp nainstalovaný. Přehrávač vynikal pokročilými možnostmi nastavení i změn vzhledu.

Kdo by neznal ikonický vzhled hudebního přehrávače Winamp

Nástup moderních hudebních služeb, které jsme zmínili například v úvodu článku, však nad slávou Winampu vynesl rozsudek. Jedna z posledních verzí s označením 5.66 vyšla v roce 2013 a po změně majitelů aplikace došlo k vypuštění ještě mírně upravené verze 5.8 před více než dvěma lety. Stále však jde v základu o starý a dobrý Winamp, který v případě chuti můžete dodnes oficiálně používat.

Nyní se však začínají konečně posouvat věci kupředu – Winamp by se měl dočkat nikoliv jen evoluce, ale rovnou revoluce. Alespoň to naznačují znovuoživené internetové stránky. Ty slibují opravdu velké přepracování celé aplikace. Z Winampu by se měl stát univerzální přístup k veškeré hudbě, podcastům i rádiům. V tuto chvíli však vývojáři nejsou konkrétnější, avšak můžete se dopředu přihlásit k budoucímu beta testování. Současně si nadále můžete stáhnout poslední verzi původního Winampu.