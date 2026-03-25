Čekají nás krušné časy. Šéf Xiaomi odhalil, jak brutálně zdražily paměti

Marek Vacovský
1
Fotografie: Samsung
  • Balíček 12GB RAM + 512GB úložiště je nyní téměř čtyřikrát dražší než před rokem
  • Firma se už kvůli tomu rozhodla upravit ceny některých modelů v Číně, i přestože většinu zvýšení absorbuje sama

Trh s paměťovými moduly je pod tlakem kvůli masivním investicím do AI datacenter, které výrazně omezují dostupnost RAM i úložišť, to už víme dlouho. A samozřejmě se to promítá do nákladů výrobců notebooků či smartphonů. A šéf Xiaomi nám nyní poskytl velmi zajímavý vhled do toho, co nás nejspíše bude čekat.

Lu Weibing totiž na sociální síti Weibo uvedl, že společnost nyní platí za balíček 12 GB RAM + 512GB úložiště o 1 500 čínských jüanů, což je přibližně 217 amerických dolarů více než v prvním čtvrtletí loňského roku. Klíčové je přitom právě „o“, protože to by mohl leckdo přehlédnout. Cena samotného balíčku tak dosahuje přibližně 288 dolarů, zatímco v roce 2025 to bylo jen kolem 72 dolarů.

Weibing také podle gsmarena.com uvedl, že aby Xiaomi minimalizovalo dopad na koncové zákazníky, zdraží například model Redmi K90 Pro Max jen o 200 čínských jüanů (29 dolarů) a zároveň zruší probíhající promoakce u modelů Redmi Turbo 5 a Turbo 5 Max. A to se zvýšení cen u značky aktuálně týká pouze čínského trhu, kde jsou marže Redmi nejnižší.

Pokud každopádně ceny RAM a úložišť budou dál růst, je téměř jisté, že výrobci nebudou chtít dlouhodobě absorbovat takový nárůst nákladů sami. To naznačuje, že nás možná čekají další zdražování smartphonů a notebooků, ať už v Číně, nebo později i na globálním trhu.

Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Ceny pomalu půjdou dolů díky google.
