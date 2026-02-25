SK hynix uvádí LPDDR6. Rychlejší a úspornější RAM připravenou pro AI v mobilech

Společnost SK hynix oznámila, že úspěšně vyvinula 16GB LPDDR6 DRAM postavenou na šesté generaci 10nm procesu. Nová paměťová technologie je přitom speciálně navržena pro mobilní zařízení a přináší výrazné zlepšení rychlosti a energetické účinnosti oproti předchozí generaci LPDDR5X.
LPDDR6 je určena především pro smartphony a tablety s podporou umělé inteligence zpracovávající data přímo v zařízení bez potřeby vzdáleného serveru. Rychlost zpracování dat u LPDDR6 každopádně vzrostla o 33 % a základní provozní rychlost přesahuje 10,7 Gb/s, což překračuje možnosti LPDDR5X. Spotřeba energie navíc byla snížena o více než 20 %.
SK hynix plánuje zahájit masovou výrobu v první polovině roku a rozšířit dodávky v druhé polovině roku.
