mobilenet.cz na sociálních sítích

SK hynix uvádí LPDDR6. Rychlejší a úspornější RAM připravenou pro AI v mobilech

Marek Vacovský
1
SK hynix uvádí LPDDR6. Rychlejší a úspornější RAM připravenou pro AI v mobilech
Fotografie: SK hynix
  • SK hynix vyvinul první 16GB LPDDR6 DRAM na 10nm procesu
  • Nabízí o 33 % vyšší rychlost než LPDDR5X
  • Také má o 20 % nižší spotřebu energie
  • Masová výroba startuje v druhé polovině roku

Společnost SK hynix oznámila, že úspěšně vyvinula 16GB LPDDR6 DRAM postavenou na šesté generaci 10nm procesu. Nová paměťová technologie je přitom speciálně navržena pro mobilní zařízení a přináší výrazné zlepšení rychlosti a energetické účinnosti oproti předchozí generaci LPDDR5X.

Samsung zahajuje výrobu nejtenčí RAM pro umělou inteligenci „on-device“
Přečtěte si také

Samsung zahajuje výrobu nejtenčí RAM pro umělou inteligenci „on-device“

LPDDR6 je určena především pro smartphony a tablety s podporou umělé inteligence zpracovávající data přímo v zařízení bez potřeby vzdáleného serveru. Rychlost zpracování dat u LPDDR6 každopádně vzrostla o 33 % a základní provozní rychlost přesahuje 10,7 Gb/s, což překračuje možnosti LPDDR5X. Spotřeba energie navíc byla snížena o více než 20 %.

SK hynix plánuje zahájit masovou výrobu v první polovině roku a rozšířit dodávky v druhé polovině roku.

,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
S kombinací UFS 5.0 to bude šílené.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze