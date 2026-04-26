Krize okolo RAM zabolí kvůli rozhodnutí Samsungu zejména u levnějších telefonů

Pokud se pohybujte okolo výpočetní techniky, pak si nelze nevšimnout toho, že celý svět už měsíce řeší tzv. RAMageddon. Zjednodušeně řešeno, umělá inteligence potřebuje datová centra se spoustou paměti a investice vyvolané „AI mánií“ umožňují jejich rychlou stavbu. Je to závod, v němž nikdo nechce zůstat pozadu, a tak podle základního ekonomického zákona roste společně s poptávkou i cena. Nejvíce je to vidět na samostatných RAM modulech, ale zvýšené náklady se dotknou prakticky všeho. Ale dodavatelé sestav (včetně smartphonů) mají tu výhodu, že mohou pracovat s jinými parametry, aby cenový nárůst nebyl tak výrazný.
Poptávka ze strany datových center využívajících umělou inteligenci zatím nepolevuje, a tak společnost Samsung Electronics právě přijala poslední objednávky na paměti pro levné smartphony: čipy RAM typu LPDDR4 a 4X, které i přes svůj věk stále tvoří základ značné části cenově dostupných zařízení. Vzhledem k tomu, že Samsung patří k nemnoha významným hráčům na trhu s paměťmi, je jeho rozhodnutí ukončit výrobu pamětí LPDDR4 s cílem uvolnit kapacitu pro novější paměti s vyšší marží dvojsečným mečem.
LPDDR4 sice není nejmodernější technologií, ale stále se hojně používá, zejména v nejlevnějších cenových kategoriích. A právě tam se současná krize projevuje nejbolestivěji. Levná zařízení jsou ohrožena více než špičkové modely, jednoduše proto, že mají mnohem menší prostor pro vyrovnání rostoucích nákladů na komponenty. Levnější telefony tak v budoucnu budou kvůli přechodu na nový typ paměti RAM sice možná rychlejší, ale určitě dražší.
V ohrožení jsou i vlajkové lodě
Na první pohled by se přesun výroby na LPDDR5 mohl jevit jako dobrá zpráva pro zařízení vyšší třídy. Tím, že Samsung omezuje výrobu starších pamětí, může přesunout výrobní kapacity na novější a ziskovější paměti. Neexistuje však žádná záruka, že Samsung věnuje dodatečné kapacity mobilním čipům, když jsou v současné době mnohem ziskovější paměti HBM (High-Bandwidth Memory) pro datová centra.
Jedinou úlevou je pak fakt, že se jedná o změny, které se projeví až s odstupem. Společnost Samsung teprve nedávno přijala poslední objednávky na paměti LPDDR4, což znamená, že tyto čipy budou ještě nějakou dobu sjíždět z výrobních linek. Přestavba výrobních závodů není ani rychlá, ani jednoduchá. Může trvat měsíce, než budou nové kapacity pro výrobu LPDDR5 zprovozněny. Ale i pak může nahromaděná poptávka pohltit veškerý nárůst nabídky, aniž by to vedlo k výraznému poklesu cen.