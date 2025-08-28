Budoucnost baterií a chlazení. Realme prezentovalo dva zajímavé koncepty

Realme na svém festivalu pro fanoušky 828 Fan Festival odhalilo (viz x.com) dvojici futuristických konceptů, které dávají nahlédnout do vize mobilní budoucnosti. Tyto telefony, které se sice alespoň prozatím nedostanou do sériové výroby, představují technologické demonstrace, jak vyřešit dva největší problémy dnešních smartphonů: nízkou výdrž baterie a přehřívání při vysokém výkonu.
Obrovská kapacita a dlouhá výdrž
Prvním z modelů je koncept pojmenovaný jako Realme 15000mAh. Jde o telefon s baterií o rekordní kapacitě 15 000 mAh. Dle slov výrobce je to vůbec největší baterie, jaká kdy byla do běžného smartphonu integrována, a má zajistit výdrž až pět dní na jedno nabití. I přes dnešní optikou obří baterii má zařízení tloušťku jen 8,89 milimetrů, což je v podstatě dnešní standard. Samotný baterie má mít tloušťku 6,48 milimetrů a může posloužit i jako powerbanka.
Jedná se samozřejmě typově o křemíko-uhlíkovou baterii (Si/C), která dosahuje ohromující hustoty energie 1 200 Wh/l. Kromě již zmíněné 5denní výdrže výrobce oznámil, že dané zařízení zvládne například 50 hodin přehrávat videa, nebo 18 hodin videa nahrávat, nebo 30 hodin hrát hry. Vše jsou to velice působivé hodnoty.
Ačkoliv nejde o finální telefon a tento konkrétní se nikdy prodávat nebude, jsou k dispozici i některé jeho parametry. Výkon obstarává procesor Dimensity 7300 s 12GB RAM a 256GB úložištěm. Prostředí má pod palcem Android 15 s nadstavbou Realme UI 6.0 a nechybí 6,7" AMOLED displej.
Realme Chill Fan Phone
Druhý koncept, Realme Chill Fan Phone, se zaměřuje na problém přehřívání během náročných úkonů, jako je hraní her. Prototyp nabízí tři metody chlazení. Jde o parní komoru o velikosti 7 700 mm², aktivního ventilátoru a nakonec i termoelektrického chladiče. Kombinace všech tří metod má umožnit snížit teplotu telefonu o značných 6 °C a zvýšit tak plynulost hraní u zhruba 20 předních herních titulů současnosti.
Koncept Chill Fan Phone vypadá velmi podobně modelům řady Realme GT 7 a je vybaven zadním krytem IseSense Ultra, který při ochlazování telefonu mění barvu z bílé na modrou.