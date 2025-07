Blíží se tenký zázrak z Číny do Česka? Koupili byste si Honor Magic V5?

Fotografie: Honor

Skládací Honor Magic V5 se brzy vydá mimo čínské hranice. Po nedávném uvedení nyní míří do Evropy. Prvním evropským státem, kde se zařízení začne oficiálně prodávat, by mělo být Rumunsko, a to už od 12. srpna 2025, jak upozorňuje gsmarena.com čerpající z rumunského listu mobilissimo.ro.

Honor zatím neupřesnil, v jakých paměťových a barevných variantách bude Magic V5 v Rumunsku dostupný. Stejně tak si budeme muset počkat na evropskou cenu, jisté však je, že evropská expanze tímto nekončí, protože značka již spustila předregistrace také pro Spojené království a Německo, ačkoliv konkrétní termíny uvedení na těchto trzích zatím nebyly oznámeny.

Extrémně tenký a výkonný

Honor Magic V5 byl oficiálně představen na začátku července a okamžitě zaujal mimořádně tenkým tělem. V zavřeném stavu má totiž pouhých 8,8 mm, po otevření pak dosahuje tloušťky jen 4,2 mm, nebo dokonce 4,1 mm podle zvolené barevné varianty. S hmotností od 217 gramů jde současně o jeden z nejlehčích skládacích smartphonů na trhu.

Kromě designu ale Honor zapracoval i na odolnosti. Magic V5 má stupeň krytí IP59, což je oproti dřívějšímu IPX8 znatelný posun. Lépe tak odolává vodě i prachu.

Uvnitř nabízí 7,95" LTPO AMOLED displej s 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 5 000 nitů. Vnější obrazovka má 6,43" a stejné parametry. Před poškozením ji přitom chrání sklíčko Honor NanoCrystal Shield, zatímco vnitřní panel spoléhá na odolný Honor Super Armored Inner Screen.

Výkon zase zajišťuje čipset Snapdragon 8 Elite, který je doplněn o 12/16 GB RAM v závislosti na zvolené variantě. Vnitřní úložiště dosahuje až 1 TB a systémem je nejnovější Android 15 s nadstavbou MagicOS 9.0.1.

Nezklame ani fotografická výbava. Zadní stranu zdobí 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací, 50Mpx ultraširoký objektiv a 64Mpx periskop s laserovým ostřením. K tomu připočítejme dva 20Mpx selfie snímače, každý v jiném displeji. Mezigeneračně se navíc udála vylepšení i u baterie – v mezinárodní verzi činí její kapacita 5 820 mAh, ovšem v Číně dostanou uživatelé až 6 100 mAh. Podporováno je pak 66W kabelové nabíjení a až 50W bezdrátové.