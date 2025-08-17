mobilenet.cz na sociálních sítích

Posuďte, jak fotí ultratenký Honor Magic V5 s 64Mpx teleobjektivem

Ioannis Papadopoulos
Posuďte, jak fotí ultratenký Honor Magic V5 s 64Mpx teleobjektivem
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Fotoaparáty jsou schovány ve výrazném fotomodulu
  • Oproti konkurenčnímu Z Foldu7 Honor Magic V5 boduje v oblasti zoomu, postrádá však 200Mpx primární snímač

Honor Magic V5 se aktuálně prodává za 42 490 Kč a láká nejen na svou ohebnou konstrukci s dvojicí velkých obrazovek, ale také na obří baterii, podporu výkonného nabíjení či na první pohled velmi slušnou fotovýbavu. Ve srovnání s přímou konkurencí v podobě Galaxy Z Fold7, s nímž se novinka pře o titul nejtenčího ohebného smartphonu, sice Honor nenabídne 200Mpx snímač, zato má však 64Mpx teleobjektiv i 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát.

4 milimetry v pase? Ano, Honor Magic V5 je nejtenčím skládacím mobilem na světě
Přečtěte si také

4 milimetry v pase? Ano, Honor Magic V5 je nejtenčím skládacím mobilem na světě

Součástí konstrukce Honor Magic V5 je také relativně velký fotomodul, který je však praktičtější než menší fotomodul u zmiňovaného Galaxy Z Fold7, neboť je díky němu telefon výrazně stabilnější na rovném povrchu.

Hlavní snímač 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka (2×)
Rozlišení 50 Mpx 64 Mpx 50 Mpx 20 Mpx
Velikost snímače ?" 1/2" ?" ?"
Světelnost objektivu f/1.6 f/2.5 f/2.0 f/2.2
Ohnisková vzdálenost 23 mm 70 mm 13 mm ? mm
Stabilizace optická optická bez stabilizace bez stabilizace
Zaostření PDAF PDAF AF fixní

Na přiložených snímcích, které jsme jako vždy fotili kompletně na automatiku, tj. nijak neupravovali expozici ani jiné atributy v průběhu či po focení, lze posoudit i zoomovací schopnosti smartphonu, kdy lze docílit až 100× přiblížení.

Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Na celou obrazovku
Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Na celou obrazovku
Ukázka portrétních a selfie snímků
Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Na celou obrazovku
Zhoršené světelné podmínky
Honor Magic V5Honor Magic V5
Honor Magic V5
Honor Magic V5
Na celou obrazovku
Makro snímky

Honor Magic V5 4K 60 FPS

Honor Magic V5Přejít do katalogu

Honor Magic V5

Rozměry156,8 × 74,3 × 8,8 mm, 217 g
DisplejOLED, 7,95" (2 352 × 2 172 px)
Fotoaparát50 Mpx
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GBne
Akumulátor5 820 mAh
,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze