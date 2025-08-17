Posuďte, jak fotí ultratenký Honor Magic V5 s 64Mpx teleobjektivem

Honor Magic V5 se aktuálně prodává za 42 490 Kč a láká nejen na svou ohebnou konstrukci s dvojicí velkých obrazovek, ale také na obří baterii, podporu výkonného nabíjení či na první pohled velmi slušnou fotovýbavu. Ve srovnání s přímou konkurencí v podobě Galaxy Z Fold7, s nímž se novinka pře o titul nejtenčího ohebného smartphonu, sice Honor nenabídne 200Mpx snímač, zato má však 64Mpx teleobjektiv i 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát.
Součástí konstrukce Honor Magic V5 je také relativně velký fotomodul, který je však praktičtější než menší fotomodul u zmiňovaného Galaxy Z Fold7, neboť je díky němu telefon výrazně stabilnější na rovném povrchu.
|Hlavní snímač
|3× teleobjektiv
|Ultraširokoúhlý objektiv
|Selfie kamerka (2×)
|Rozlišení
|50 Mpx
|64 Mpx
|50 Mpx
|20 Mpx
|Velikost snímače
|?"
|1/2"
|?"
|?"
|Světelnost objektivu
|f/1.6
|f/2.5
|f/2.0
|f/2.2
|Ohnisková vzdálenost
|23 mm
|70 mm
|13 mm
|? mm
|Stabilizace
|optická
|optická
|bez stabilizace
|bez stabilizace
|Zaostření
|PDAF
|PDAF
|AF
|fixní
Na přiložených snímcích, které jsme jako vždy fotili kompletně na automatiku, tj. nijak neupravovali expozici ani jiné atributy v průběhu či po focení, lze posoudit i zoomovací schopnosti smartphonu, kdy lze docílit až 100× přiblížení.
Honor Magic V5 4K 60 FPS
Honor Magic V5
|Rozměry
|156,8 × 74,3 × 8,8 mm, 217 g
|Displej
|OLED, 7,95" (2 352 × 2 172 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 024 GB, ne
|Akumulátor
|5 820 mAh