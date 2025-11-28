mobilenet.cz na sociálních sítích

Opravdové Black Friday slevy? Xiaomi, Motorola i Galaxy Watch za nejlepší ceny zde

PR článek
Opravdové Black Friday slevy? Xiaomi, Motorola i Galaxy Watch za nejlepší ceny zde
Fotografie: Mobil Pohotovost

AirPods Pro 3, PlayStation 5 nebo Xiaomi 15 Ultra za tu vůbec nejnižší cenu na trhu. Dnes je Black Friday a vybrané produkty jsou za skutečně nejnižší ceny v roce. Vybrali jsme nejlepší kousky, které se teď opravdu vyplatí. Všechny jsou ale u Mobil Pohotovosti v extra slevách pouze do pondělí.

AirPods nejvýhodněji

Začneme tím nejzajímavějším. Nové AirPods Pro 3 ulovíte za pouhých 5 690 Kč (běžně 6 490 Kč), jde přitom o vůbec nejlepší cenu na trhu. Nejlevněji vychází i chytrý náramek Xiaomi Band 10, a to jen na 699 Kč (běžně 990 Kč). A taky robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum S20 za 2 499 Kč (běžně 3 789 Kč). Téměř o polovinu zlevněné jsou i Galaxy Watch8 Classic na 7 490 Kč (z původních 13 290 Kč)

Apple AirPods Pro

PlayStation 5 historicky nejlevnější

Do pondělí je extrémně výhodný i PlayStation 5, který je už takhle za nejlepší cenu 8 989 Kč (běžně 12 689 Kč), ale u Mobil Pohotovosti můžete při jeho koupi uplatnit ještě výkupní bonus 1 000 Kč. To stejně platí pro PlayStation 5 Pro.

Smartphony za nejlepší ceny

Z telefonů jsou za nejlepší cenu Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra a taky Motorola Edge 50 Neo, ze které se díky pořádné slevě stal nejlepší smartphone do pěti tisíc. Za zmínku ale stojí i nejlevnější Samsung, Vivo nebo Xiaomi 15T, které teď poprvé nestojí ani 10 tisíc.

Motorola Edge 50 Neo
,
Související články
Nejčtenější články