Opravdové Black Friday slevy? Xiaomi, Motorola i Galaxy Watch za nejlepší ceny zde

AirPods nejvýhodněji
Začneme tím nejzajímavějším. Nové AirPods Pro 3 ulovíte za pouhých 5 690 Kč (běžně 6 490 Kč), jde přitom o vůbec nejlepší cenu na trhu. Nejlevněji vychází i chytrý náramek Xiaomi Band 10, a to jen na 699 Kč (běžně 990 Kč). A taky robotický vysavač Xiaomi Robot Vacuum S20 za 2 499 Kč (běžně 3 789 Kč). Téměř o polovinu zlevněné jsou i Galaxy Watch8 Classic na 7 490 Kč (z původních 13 290 Kč)
PlayStation 5 historicky nejlevnější
Do pondělí je extrémně výhodný i PlayStation 5, který je už takhle za nejlepší cenu 8 989 Kč (běžně 12 689 Kč), ale u Mobil Pohotovosti můžete při jeho koupi uplatnit ještě výkupní bonus 1 000 Kč. To stejně platí pro PlayStation 5 Pro.
Smartphony za nejlepší ceny
Z telefonů jsou za nejlepší cenu Xiaomi 15, Xiaomi 15 Ultra a taky Motorola Edge 50 Neo, ze které se díky pořádné slevě stal nejlepší smartphone do pěti tisíc. Za zmínku ale stojí i nejlevnější Samsung, Vivo nebo Xiaomi 15T, které teď poprvé nestojí ani 10 tisíc.
- Xiaomi 15 za 14 990 Kč (běžně 21 490 Kč) - TOP
- Xiaomi 15 Ultra za 23 990 Kč (běžně 32 990 Kč) - TOP
- Motorola Edge 50 Neo za 4 990 Kč (běžně 7 490 Kč) - TOP
- Galaxy A16 za 2 990 Kč (běžně 4 290 Kč)
- Galaxy A56 za 8 888 Kč (běžně 10 490 Kč)
- Vivo V50 Lite za 4 790 Kč (6 290 Kč)
- Xiaomi 15T za 9 990 Kč (běžně 14 990 Kč) – TOP