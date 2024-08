Bezpečnost na prvním místě. Vodafone zákazníkům nastaví dvoufázové ověřování

Fotografie: Vodafone

Vodafone se rozhodl lépe zabezpečit své zákazníky a přístup k samoobsluhám opatřit dvoufázovým ověřením. Týká se to nejen webové samoobsluhy, ale také přístupu do aplikace Můj Vodafone. Na začátku to sice znamená pro uživatele drobnou práci navíc, ale následně bude váš účet mnohem lépe chráněn, a to by mělo být tím vůbec nejdůležitějším.

O novém způsobu přihlášení k samoobsluhám Vodafone své zákazníky již s předstihem informoval prostřednictvím SMS zpráv a e-mailů. Přejdou na něj totiž všichni zákazníci Vodafonu. Dvoufázové ověření funguje velmi jednoduše. Pro přihlášení využíváte vaši e-mailovou adresu a heslo, které musí být alespoň 8místné a složené z alespoň jednoho velkého písmena, čísla a speciálního znaku. Pro zvýšení bezpečnosti však samotné přihlášení potvrdíte ještě SMS zprávou, ve které přijde unikátní kód.

Jaké výhody má přihlašování e-mailem s dvoufázovým ověřováním?