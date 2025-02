Vodafone vylepšuje roamingové služby. V rámci EU nabídne více dat

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Zákazníci Vodafonu s neomezenými tarify mohou nyní při cestách do zahraničí využít nové výhody. Služba Roaming na den, určená pro země mimo Evropskou unii, nyní zahrnuje neomezené hovory do Česka i na místní čísla v navštívené zemi, například v USA, Egyptě, Thajsku nebo Brazílii. Příchozí hovory jsou zdarma bez ohledu na to, odkud volající volá. V rámci této služby je k dispozici také 1 GB dat na den. Roaming lze aktuálně využít již ve více než 130 zemích, nově například v Andoře, Číně, Tunisku, Peru, Kosovu, Vietnamu, Grónsku, na Bahamách a v Pákistánu.

Za službu Roaming na den zákazníci zaplatí 199 Kč na 24 hodin. Tuto možnost mohou využít nejen majitelé neomezených tarifů, ale i uživatelé tarifů s menším datovým objemem. V těchto případech se volání, SMS a data čerpají z domácího balíčku. Pokud by 1 GB dat na den nestačil, je možné si za 99 Kč dokoupit další gigabajt.

„I při cestování v exotických zemích typu Fidži, Papua-Nová Guinea nebo Jamajka si můžete hodiny telefonovat s rodinou nebo přáteli v Česku a sdílet s nimi své dojmy nebo být zkrátka z nejrůznějších důvodů v kontaktu. Zároveň budete mít dostatek dat třeba pro navigaci v autě,“ říká Doğu Kir, viceprezident Vodafonu Czech Republic pro spotřebitelský segment.

Změny se týkají i cestování v rámci Evropské unie a několika dalších zemí. Vodafone od letošního roku navýšil objem dat, který mohou zákazníci čerpat v tzv. Zóně 1, kam kromě států EU patří také Norsko, Island, Lichtenštejnsko a Velká Británie. Například u tarifu Neomezený Premium 5G vzrostl měsíční datový limit z 59 GB na 80 GB. Tarif Neomezený Super+ nově nabízí 60 GB měsíčně namísto původních 45 GB. Uživatelé s neomezenými tarify mohou v těchto zemích telefonovat, posílat SMS a využívat data za stejných podmínek jako v Česku, přičemž u tarifů s neomezeným připojením platí v zóně stanovený datový limit bez příplatků.