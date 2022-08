Backbone One PlayStation Edition není nové PS Vita, ale speciální ovladač pro iPhony

Fotografie: Sony

Ti, kterým utkvěla v paměti Nokia N-Gage, Sony Ericsson Xperia Play, případně další specializované herní smartphony (dnes se na tuto oblast specializuje například ASUS s ROG Phonem), budou jistě znát i přenosnou herní konzolku PSP (později PS Vita) od Sony. A přestože japonský výrobce zatím nepředstavil žádného nástupce, což je vzhledem k popularitě Nintenda Switch tak trochu škoda, odhalil alespoň alespoň speciální držák a ovladač v jednom. Backbone One – PlayStation Edition má podle oficiálního PlayStation blogu zaujmout elegantními barvami, použitými materiály, ale i detaily inspirovanými ovladačem DualSense z herní konzole PlayStation 5. Stejně tak je možné přímo k tomuto gamepadu připojit pokročilá herní sluchátka Pulse 3D. Jedinou nevýhodou je snad kompatibilita omezená na iPhony, pro telefony s Androidem se alespoň v současnosti varianta nenabízí.

Introducing Backbone One PlayStation Edition, an officially licensed mobile controller for iPhone users.



Full details: https://t.co/4TR6NVzAFU pic.twitter.com/4M39fUxBGz — PlayStation (@PlayStation) July 28, 2022

Možnosti využití ovladače pak osloví především majitele herních konzolí PlayStation 5 a PlayStation 4, kteří využívají službu PS Remote Play, pomocí níž lze přenášet hru z konzole na obrazovku telefonu a zároveň ji na dálku ovládat. Službu lze využívat jak v domácí/lokální síti, tak na dálku, jestliže je internetové spojení dostatečně kvalitní. Samozřejmě lze však Backbone One PlayStation Edition využívat rovněž k hraní ostatních her dostupných v App Store, například Genshin Impact, Fanstasian, Call of Duty: Mobile a dalších. Hráči si také mohou stáhnout aplikaci Backbone App pro vylepšené možnosti nastavení.

Napájení ovladače probíhá přímo z iPhonu, není tedy potřeba jej samostatně nabíjet. Novinka s doporučenou prodejní cenou 100 amerických dolarů (zhruba 3 tisíce korun včetně daně) bude dostupná v USA, Kanadě, Mexiku, Austrálii, na Novém Zélandu, v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Švédsku, Nizozemku a Velké Británii. Další země však mají brzy následovat.