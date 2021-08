Rockstar chystá remaster trilogie GTA z éry PlayStationu 2. Objeví se i na smartphonech

Fotografie: Rockstar

Slavná trilogie her Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City a Grand Theft Auto: San Andreas, které originálně vyšly na dnes již stařičkou konzoli PlayStation 2, se podle kotaku.comdočká remasterovaného vydání. Trojice her by se k hráčům měla dostat ke konci října či na začátku listopadu s dostupností na herních konzolích PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X (i Xbox Series S), Nintendu Switch, ale také na platformě Stadia, počítačích či smartphonech.

Podle všeho budou remastery běžet na Unreal Enginu a zpracováním se mají vcelku zásadně lišit od originálů. Zatímco kultovní příběh a s nimi spojené mise zůstanou zachovány, těšit se můžeme na zcela nový (řádně vylepšený) vizuální kabátek. Pokud se tedy chcete vrátit ke kultovním klasikám od vydavatelství Rockstar a zahrát si je třeba na telefonu, poznačte si říjen a listopad letošního roku.