Testujeme nejnovější ROG Phone 9 Pro s fantastickým výkonem i zbytečnými ústupky

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost ASUS je známá svou speciální herní divizí ROG, která se již několik let soustředí kromě počítačového herního příslušenství a herních počítačů také na specializované herní smartphony. I letos jsme se tak dočkali nové řady herních smartphonů s označením ROG Phone 9, přičemž v redakci právě testujeme nejlépe vybavený ROG Phone 9 Pro.

Více LED, více zábavy

Po designové stránce je na první pohled patrné, že se jedná o ROG Phone. Model Pro je přitom dostupný výhradně v černé Phantom Black, avšak ROG Phone 9 má být nabízen jak v černé, tak v bílé. Na zadní straně testovaného ROG Phonu 9 Pro se pak ukrývá vylepšený displej, který má nově namísto 341 LED rovnou 648 LED, je větší a kromě upozorňování na notifikace si lze nově skrze tento displej také zahrát jednodušší hry. Výrobce tuto novinku označuje jako Anime Play a pro zákazníky si připravil některé herní klasiky, jako je například Had, Tetris apod. Hraní her probíhá skrze tzv. Air Triggers tlačítka na straně telefonu a uživatelé mohou virtuálně soupeřit s ostatními majiteli telefonu. ROG Phone 9 má pak 85 LED, které mohou upozornit na notifikace.

Kromě této pěkné vychytávky pak nechybí ani propracované herní prostředí. Novinkou je například možnost naprogramovat určité chování v rámci hraní her. Například v Genshin Impact lze díky této funkci automaticky sbírat loot a další funkce jsou přichystány pro hry jako League of Legends Wild Rift nebo Valor. Stejně tak je možné telefon nechat automaticky zaznamenat (nahrát) klíčové momenty v rámci hraní her.

S hraním her pak souvisí také špičkový výkon, který v tomto případě obstarává Snapdragon 8 Elite s frekvencí jádra až 4,3 GHz. Oproti předešlé generaci ASUS slibuje o 45 % vyšší výkon CPU a o 40 % vyšší výkon GPU. Samozřejmostí je rovněž operační paměť typu LPDDR5X o velikosti až 24 GB či 1TB úložiště typu UFS 4.0. Vylepšeno bylo rovněž chlazení a celkový výkon zařízení, což je patrné nejen při hraní her, ale také u syntetických benchmarků. Ohledně chlazení výrobce doporučuje při více než jedné hodině hraní těch nejnáročnějších titulů nasadit externí chlazení, v případě kratších herních seancí by se však telefon měl být schopen sám velmi efektivně chladit. Díky tomu má zůstávat také snímkovací frekvence během hraní náročných titulů velmi stabilní bez propadů FPS.

Solidní fotovýbava, ale hlavně 185Hz displej

Na zadní straně poté najdeme 50Mpx snímač od Sony s šestiosou hybridní gimbalovou stabilizací (již ve čtvrté generaci) se schopností vykompenzovat pohyb ze 3 na 5 stupňů. Dále zde najdeme 13Mpx ultraširokoúhlý objektiv a také 32Mpx teleobjektiv s trojnásobným zoomem a maximálním digitálním zoomem až 30násobku.

Více než fotovýbava však bude zájemce zřejmě zajímat displej, který má 185Hz obnovovací frekvenci a úhlopříčku 6,78". Za výrobou tohoto OLED panelu stojí Samsung a maximální jas činí až 2 500 nitů. Samozřejmostí je rovněž LTPO technologie s proměnnou obnovovací frekvencí, avšak pouze v rozsahu 1 až 120 Hz. Nejvyšší obnovovací frekvenci je tak nutné manuálně aktivovat a výrobce slibuje, že ji budou podporovat i různé hry, ačkoliv zatím nedisponuje žádným seznamem kompatibilních titulů. O ochranu této velké obrazovky s tenkými rámečky a průstřelem pro selfie kameru se stará Gorilla Glass Victus 2. V rámci prvních dojmů můžeme potvrdit, že obrazovka je skutečně velmi povedená. Spolehlivě funguje také čtečka otisků prstů, která je umístěna prakticky výše. Vzhledem k ceně by se však již mohlo jednat o ultrazvukový senzor, nikoliv o (použitý) optický snímač.

Velká baterie, ale také diskutabilní podpora

Stran baterie výrobce nasadil 5 800mAh článek s podporou max. 65W drátového nabíjení a také bezdrátového nabíjení dle standardu Qi. Hráči ocení možnost napájet telefon formou bypass, tedy bez zbytečného využívání baterie. Výrobce slibuje zhruba dvoudenní výdrž a pět hodin nepřetržitého hraní náročných titulů. K zážitku z displeje a hraní her mají přispět i kvalitní stereo reproduktory vyladěné společností Dirac. Samozřejmě nechybí ani 3,5mm audiokonektor na spodní straně a rovnou dvě USB-C (jedno na spodní straně a druhé na levém boku).

Po softwarové stránce se lze těšit na víceméně čistý Android s herní nadstavbou a také příslib alespoň dvou velkých aktualizací operačního systému a pěti let bezpečnostních záplat. V oblasti bezpečnostních záplat se tedy výrobce polepšil, avšak garance pouze dvou aktualizací operačního systému je vzhledem k ceně trochu nešťastná. Netradiční je také absence podpory eSIM, kterou ASUS nabízí pouze v Japonsku a na Tchajwanu a podle všeho se ji pokusí rozšířit i na další trhy.

Cena a dostupnost

Na českém trhu budou dostupné čtyři různé konfigurace, respektive dva modely, a to ROG Phone 9 i testovaný ROG Phone 9 Pro. Základní model zájemce vyjde nejméně na 28 990 Kč (1 129 eur) v konfiguraci s 256GB úložištěm a 12GB RAM. Za větší 512GB úložiště si pak připlatí rovných 1 000 Kč, respektive 40 eur. Tyto dva modely budou dodávány bez adaptéru v balení. V případě nákupu ROG Phonu 9 Pro s 16 GB RAM a 512GB úložištěm si musí zájemci nachystat 33 990 Kč (1 319 eur). Ve vrcholné (testované) edici ROG Phone 9 Pro Edition, která se vyznačuje 1TB úložištěm a 24GB RAM, pak zaplatí 38 990 Kč (1 519 eur). V balení Pro modelů se nachází také adaptér. V rámci předobjednávek lze pak k 16GB modelu ROG Phonu 9 Pro obdržet zdarma externí chlazení ROG Active Cooler X Pro, který je tento rok novinkou. Nejvyšší varianta Pro Edition jej již obsahuje v balení. Tento větráček má vylepšené chladicí schopnosti a také integrovaný subwoofer. Předprodej bude trvat do 29. 12. nebo do vyprodání telefonů z první várky, resp. dárků.