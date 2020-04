Nudíte se? Již zítra se můžete podívat na vybrané pořady z Apple TV+ zdarma

Fotografie: apple.com

Apple se rozhodl vzhledem k současným okolnostem nabídnout vybrané pořady z Apple TV+ zdarma. Počínaje 11. dubnem tak mají zájemci možnost zhlédnout Little America, Servant, For All Mankind, Dickinson, Snoopy ve vesmíru, Helpsters, Ghostwriter a dokument Sloní královna.

Stream for free: Apple makes some Apple TV+ shows free for a limited time https://t.co/AySz6Bto6j by @bzamayo pic.twitter.com/XP3cyYXP3S — 9to5Mac.com (@9to5mac) April 10, 2020

Pokud se chcete na zmíněné pořady zdarma podívat, stačí se (od 11. dubna) na stránkách Apple TV+ přihlásit skrze vaše Apple ID.