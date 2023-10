Apple v noci představí další novinky. Vše můžete sledovat on-line

Fotografie: Apple

Je to zhruba měsíc a půl, co Apple představil nové iPhony, ale zřejmě má ještě co říci, protože si na samotný závěr října naplánoval další tiskovku s přímým přenosem. S největší pravděpodobností bychom se měli dočkat nového počítače Mac, a to už po 2,5 letech, kdy současný model spoléhá již na starší procesor Apple M1.

Kromě počítače by Apple mohl představit i vylepšené MacBooky Pro ve 14" a 16" variantě. Dojít může i na odhalení procesorů M3 Pro a M3 Max, které by do nových zařízení mohly rovnou zamířit. Právě výkonné procesory by možná mohly korespondovat s názvem nadcházející akce, který zní Scary Fast.

Celá tisková konference proběhne bohužel pro Evropany v poměrně nešťastném čase, a to 31. října od 1:00 hodin ráno středoevropského času. I tak si můžete pustit přímý přenos, který již nyní najdete v tomto článku.