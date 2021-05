MediaTek představil 6nm procesor s podporou 5G Dual SIM

Společnost MediaTek, která se v roce 2020 stala největším výrobcem mobilních čipsetů na světě, představila nový čipset. Dimensity 900 vyrobený 6nm procesem je osmijádrovým procesorem s dvojicí jader Cortex A78 (s taktem až 2,4 GHz), šesti jádry Cortex A55 (s taktem 2 GHz) a grafickým čipem Mali G68 MC4. Z konektivity je kromě 5G sítí (na frekvenci sub-6Ghz) s maximální rychlostí stahování 2,77 Gbps podporována také Wi-Fi 6 nebo Bluetooth 5.2. Zařízení zvládá rovněž 5G Dual SIM režim, tedy 5G připojení na obou SIM kartách.

MediaTek Dimensity 900 Chipset Announced.

Based on 6nm

CPU:-

2x Arm Cortex-A78 up to 2.4GHz

6x Arm Cortex-A55 up to 2GHz

GPU:-

Arm Mali-G68 MC4

Camera :108MP

120Hz, FHD+

LPDDR4X/5

UFS2.1/3.1

WiFi 6

5G dual carrier Aggregation

Bluetooth 5.2



