MediaTek představuje svůj první čipset s podporou mmWave 5G

Společnost MediaTek, která postupem času vyrostla z outsidera až do schopného konkurenta Qualcommu i procesorů od Samsungu, představila svůj první čipset s podporou 5G mmWave. Novinka s označením Dimensity 1050 je přitom postavena na 6nm výrobním procesu a prezentuje se jako procesor určený do smartphonů střední třídy.

Introducing #MediaTekDimensity1050, the 1st #mmWave 5G chipset that will power the next gen of #5Gsmartphones with seamless connectivity, displays, gaming, & power efficiency. #Dimensity930 & #MediaTekHelioG99 also join MediaTek’s 5G & gaming portfolio. https://t.co/4Z9kdfQRlP pic.twitter.com/7L1MJRmsg1