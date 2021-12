Apple si patentoval futuristické „origami“ pouzdro se schopností nabíjet

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Pouzdra a nejrůznější kryty pro tablety neslouží pouze jako ochrana samotného zařízení před poškozením, ale mnohdy také jako stojánek či dokonce klávesnice. Nejnovější patent od Applu, na který upozornil patentlyapple.com, by však mohl změnit využitelnost pouzdra pro iPad vcelku zásadním způsobem.

Informace zveřejněné na uspto.gov (stránkách amerického patentového úřadu United States Patent and Trademark Office) popisují pouzdro tvořící velké množství malých „trojúhelníků“, které lze různě skládat, a docílit tím tak vytvoření nejrůznějších tvarů stojánku. Uživatel si tak teoreticky může nastavit sklon tabletu s připojeným pouzdrem vzdáleně připomínajícím skládačky origami takřka v jakémkoliv úhlu. Tím však využitelnost ani zdaleka nekončí.

Kromě ochrany tabletu by totiž mělo podle zveřejněného patentu pouzdro samotný tablet také nabíjet. Jednotlivé části pouzdra (zmíněné trojúhelníky) by měly sloužit jako úložiště energie, která může být následně poslána do iPadu. Jedním z autorů nového pouzdra je Chia Chi Wu, který pro Apple pracuje již více než 13 let.