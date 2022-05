Patent Applu naznačuje, že chystá hybrida MacBooku a iPadu

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V dnešní době konvertibilních zařízení se hranice mezi jednotlivými kategoriemi pomalu ale jistě stírají. Přispěje k tomu i technologie Applu, která prozatím existuje jako patent zveřejněný na patentlyapple.com.

Z hardwarového hlediska nejde o nic převratného, naopak, něco podobného používají výrobci přístrojů s Windows nebo Androidem už delší dobu. Jedná se o klávesnici, která je vybavena kloubem a držákem, do něhož se zasune tablet. Vznikne tak zařízení, které už nevypadá jako tablet, ale jako notebook. Přidání fyzické klávesnice a touchpadu je vhodnější pro pracovní nasazení, samostatný tablet pak pro konzumaci obsahu. Vedle toho je možné zařízení používat i v méně obvyklých sestaveních, jako je například tzv. „stan“.

Co je však zajímavější, jsou softwarové detaily. Nákresy ukazují, že po připojení klávesnice se vnitřní prostřední změní a něco velmi podobného macOS. To zapadá do zpráv, které už dříve zveřejnil bloomberg.com. Podle nich Apple stále přemýšlí, jak iPadOS zatraktivnit pro uživatele. Jednou z novinek by mohl být i „Pro“ mód, který by se prakticky podobal počítačům s macOS. Výsledné řešení by tak bylo zajímavým kompromisem pro všechny, kteří chtějí přenosný počítač od Applu, ale nepotřebují jeho výkon.