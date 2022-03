Apple plánuje nabízet iPhony a iPady za předplatné

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Nejrůznější formy pronájmu zařízení dobře známe ze světa automobilů. Můžete si vzít úvěr, za který budete ručit právě vozem, anebo se rozhodnout pro leasing či operativní leasing, který dokonce pokrývá základní servis anebo spotřební materiál. Podle agentury Bloomberg připravuje Apple podobný program pro svůj hardware.

Měsíční poplatek nebude určen pouze vydělením kupní ceny zařízení 12 nebo 24 měsíci, ale spíše by se jednalo o zatím neurčenou měsíční platbu, případně s možností přechodu na nový hardware, jakmile bude vydán. Stejně jako ostatní předplatné společnosti Apple by bylo vázáno na existující účet Apple ID uživatele a bylo by možné k němu připojit i služby AppleCare nebo Apple One. Obě služby už Apple nabízí několik let a mohly by se stát dobrým základem pro celkové hardwarové předplatné.

Informace k případnému předplatnému jsou zatím příliš kusé, vypadá to, že se jedná teprve o prvotní myšlenku, kterou je třeba doladit. Kupříkladu to, kdo bude během pronájmu faktickým majitelem, jak se bude řešit případné poškození, zničení anebo odstoupení od smlouvy. Mnohé může napovědět to, jakým způsobem funguje již zmiňovaný operativní leasing na osobní vozy. Faktem je, že Apple i další firmy se snaží dostat do stavu, kdy raději akceptují menší a pravidelné platby, než aby jednou za čas inkasovaly tučný, ale nejistý obnos za celé zařízení.