Apple iPhone 15 Plus přináší Dynamic Island a USB-C, způsobuje ale i vrásky na čele

Apple iPhone 15 Plus přichází společně s iPhonem 15 jako první „ne-Pročkové“ iPhony, které nabízí vymoženost v podobě funkce Dynamic Island. Apple se tak, zdá se, u novinek už zcela vyhne nevzhlednému výřezu, který nás však bude strašit ještě u modelových řad 13 a 14, jež Apple ponechává v nabídce. A pokud chcete nový iPhone zcela bez výřezu a průstřelu, stále tu máme iPhone SE (2022). Dynamic Island je fajn posun, ale co zbytek? Nešetřil náhodou Apple u nižších modelů více, než by byla potřeba?

Apple iPhone 15 (Plus) se vyplatí více než kdy dříve – první dojmy

Dvě kamery stačí, fanoušku

Apple se rozhodl, že do nové generace iPhonu 15 Plus integruje Dynamic Island, stále je tu však mnoho věcí, kterými se liší od iPhonů 15 Pro Max a 15 Pro. Začít můžeme tlačítkem akce, které je výsadou řady Pro, u 15 Plus nalezneme starý známý mechanický přepínač tichého režimu. Škoda, to příliš nechápeme.

Stejně jako akční tlačítko, výsadou modelů Pro je i titanový rámeček, základní řada nabídne hliníkový. Zde je ústupek pochopitelnější, titan něco stojí a Apple zkrátka musel nižší řadu nějak odlišit. Novinkou jsou matnější záda, což chválíme. Na dálku však základní řadu poznáte i podle chybějícího teleobjektivu na zadní straně.

Apple iPhone 15 Plus si polepšil v oblasti fotoaparátu, nově má hlavní snímač 48 megapixelů, světelnost f/1.6, optická stabilizace obrazu zůstala zachována. Výsledný snímek nabídne 24 Mpx, ale lze získat i plnotučný 48Mpx snímek, stejně jako u řady Pro. Klasický teleobjektiv chybí, Apple se však chlubí tím, že 2× přiblížení bude prakticky bez ztráty kvality. Sekundární objektiv s 12 megapixely je ultraširokoúhlý. Vrcholem je záznam 4K videa s 60 snímky za vteřinu.

Displej svítí krásně, ale co ten zbytek?

Displej si mezigeneračně polepšil, kromě nasazení Dynamic Island potěší i vyšší svítivost venku až 2 000 nitů, což je stejná hodnota jako u modelů Pro. U modelu Plus nabídne úhlopříčku 6,7", má však výraznější rámečky.

Dalším výraznějším ústupkem je, že displej je stále jen 60Hz, ve druhé polovině roku 2023 jde u zařízení za více než 25 tisíc korun o opravdovou ostudu. A stále zapnutý displej? Ne, možná příští rok...

Po stránce výkonu na tom nejsou nové iPhony vůbec zle, nabízí procesor Apple A16 Bionic, což je vlastně vylepšená varianta Apple A15. Ano, nedosahuje takových výsledků jako řada Pro s procesory Apple A17 Pro, ale rozdíly nejsou propastné, nejvíce je zaznamenáte u výkonu GPU, kde jde o rozdíl zhruba 20 %.

USB-C ano, rychlé ne

I iPhone 15 Plus nabízí USB-C, avšak jen ve standardu 2.0, to znamená, že na extra velké přenosové rychlosti můžete zapomenout. U USB 2.0 je maximální přenosová rychlost 480 Mbit/s, což v roce 2023 docela dost bolí – i 11 let starý konektor Lightning totiž fungoval na protokolu USB 2.0, a zvládal tak také maximálně 480 Mbit/s.

iPhone 15 Plus startuje na 26 990 Kč za 128GB verzi. Dvojnásobně paměť vyjde na 29 990 Kč a vrcholná verze s 512 GB na 35 990 Kč. To je mimochodem cena, za kterou pořídíte 256GB variantu iPhonu 15 Pro Max.

Apple iPhone 15 Pro Max a Apple iPhone 15 Plus

