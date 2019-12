Aplikace na záchranu jídla Nesnězeno.cz se rozšiřuje do dalších měst

Aplikace Nesnězeno.cz Michaely Gregorové a Jakuba Henniho obstála v konkurenci dalších 273 projektů a stala se vítězem v kategorii Produkt i celkovým vítězem 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe. „Vítězství v této soutěži je pro nás krásnou odměnou za rok strávený usilovnou prací na projektu a dodalo nám dávku energie. Zároveň se v souvislosti s výhrou dostáváme znovu do médií, což pomáhá rozšířit povědomí o aplikaci mezi potenciální uživatele a podniky, které se k nám připojují,“ říká Jakub Henni.

V současné chvíli s projektem spolupracuje více než 310 míst, která krom Brna a Prahy najdete i v Olomouci a Ostravě. V nejbližší době k nim přibude Plzeň a poté možná též Hradec Králové. Plánuje se ovšem také expanze do zahraničí, a to konkrétně na Slovensko. „Na celosvětovém finále Energy Globe World Award ve Finsku jsme dostali moc pěknou zpětnou vazbu, která nám potvrdila smysluplnost projektu. Oslovilo nás několik zahraničních účastníků, kteří se s námi bavili o možnosti rozšířit Nesnězeno.cz za hranice Česka. Tahle fáze projektu je pro nás ale zatím poměrně dalekou budoucností. V současnosti se soustředíme na růst v tuzemsku, expanzi na Slovensko a budování značky. Fungujeme teprve rok a stále jsme na úplném začátku,“ vysvětluje Henni.

Od svého spuštění již projekt zachránil na 2 tuny jídla (asi 25 000 porcí) a jeho aplikaci si stáhlo přes 62 tisíc uživatelů. „Naším aktuálním cílem je zapojit co největší počet podniků v Brně, Praze a dalších českých městech, proto v současné době rozšiřujeme tým o nové členy, kteří nám s tím pomohou,“ doplnil Jakub Henni. Díky rozšíření sítě zapojených podniků, které zbylé porce jídla prodávají přes aplikaci se slevou, chce Nesnězeno.cz do konce roku 2021 zachránit 1 milion porcí neprodaného jídla.

Nejvyšším cílem a vizí Michaely Gregorové a Jakuba Henniho je stav, kdy se plýtvání nemusí cíleně eliminovat anebo se v gastro oborech alespoň omezí na minimum. Podniky by měly vidět smysl v tom, že je výhodnější jídlo zlevnit a prodat než vyhodit, lze se dočíst v tiskové zprávě. V ní také stojí, že pro realizaci tohoto modelu již autoři projektu pracují na možnostech integrace aplikace do nejpoužívanějších pokladních systémů, aby pro své partnery zajistili maximální automatizaci.

Do projektu se nově zapojují i některé obchody s nabídkou zboží, kterému v daném anebo v dalším měsíci končí minimální spotřeba. Tyto produkty si mohou uživatelé aplikace Nesnězeno.cz zakoupit až po dobu jednoho týdne. Michaela a Jakub ovšem počítají s tím, že se v případě spolupráce s markety bude jednat o běh na dlouhou trať a je potřeba předložit přesný model řešení.

Další možnosti spolupráce se otevírají u hotelů, a to konkrétně ve formě prodeje balíčků s produkty, které zbudou z bufetů, snídaní, obědů a večeří. O něco sladším plánem je pro změnu pojízdná „záchranka dobrot“, která by do domovů důchodců, dětských domovů, nemocnic a nemajetným lidem vozila nevyzvednuté dorty a další laskominy.

