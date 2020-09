Mapy.cz nově nabídnou funkci alternativní trasy

Možnost výběru ze dvou až tří tras má lidem pomoct při orientaci na cestě a případně je může inspirovat vydat se autem nebo pěšky trochu jiným směrem než obvykle, lze se dočíst v tiskové zprávě. Nová funkce v rámci plánování tras je uživatelům dostupná pro všechny druhy dopravy a přepravy. „Chceme dát lidem možnost vybrat si tu nejvhodnější cestu podle svých preferencí, nebo alternativní trasu doporučíme uživatelům sami na základě aktuální dopravní situace, na kterou výběr cesty také reaguje,“ říká Jakub Faifer, produktový manažer Mapy.cz.

Služba Mapy.cz svým uživatelům poskytuje aktuální dopravní informace a umožňuje vyhledat atraktivní místa v jejich okolí, poskytuje tipy na zajímavé výlety, ať už pěšky, na kole, nebo autem. Samozřejmostí je i doporučování nejbližších restaurací, hotelů nebo zastávek městské hromadné dopravy. Mapy.cz prostřednictvím počítače nebo mobilního telefonu využije během léta za měsíc až 2 300 000 lidí. Nová funkce je dostupná na počítači i pro mobily s Androidem a iOS.

Při plánování jsme doteď nabízeli jen tu "nejlepší" trasu. Ale protože vám to bylo málo, nově vám ukážeme až 3 alternativy, jak se dostat do cíle. Ať už jedete autem, na kole nebo to vezmete po svých.

