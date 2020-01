Anketa: Potřebujeme vůbec ohebné telefony?

Dlouze se o tom spekulovalo, ještě déle se ukazovaly různé prototypy a pak to přišlo – nefalšované skládací smartphony s ohebnými displeji zaplavují servery a fakt, že stojí zhruba 40 až 60 tisíc korun nikoho příliš netrápí. Výrobci ví, že zájem bude do doby, než se vychytají různé mouchy spíše malý a zájemci zase ví, že takový telefon zatím není určen na každodenní používání. A pokud přeci jen nevědí, většinu o tom přesvědčí například pohled na ceník oprav. Věděli jste, že oprava displeje Mate X od Huawei stojí stejně jako Huawei Mate 30 Pro?

A to se bavíme jen o speciální fólii, která toho mnoho nevydrží, první ohebná skla se teprve chystají. Jisté je, že až se první telefon s takovým ohebným sklem dostane do prodeje, bude ještě dražší. Každá sranda, tedy pardon, inovace, něco stojí. A v případě ohebných smartphonů to platí dvojnásob.

Možná vás nepřesvědčil Samsung Galaxy Fold ani Huawei Mate X, ale co taková Motorola Razr 2019? Jak se zdá, Motorole se sázka na oživení legendy vyplatila. A to i přesto, že telefon rozhodně nepatří mezi nejvybavenější. Stačilo zahrát na notu nostalgie, přidat retro režim a cena 40 tisíc korun už se najednou mnohým nezdá jako přemrštěná. Přeci jen, Motorola je o zhruba 20 tisíc levnější než Mate X. A kartami dozajista zamíchá i Galaxy Z Flip od Samsungu, který má být navíc levnější.

Konečně ale nastává otázka, chceme vůbec ohebné smartphony? A víme, jak je využijeme? Udělat si z malého telefonu tablet je zajímavá myšlenka, ovšem tam není ani Galaxy Fold ani Mate X a už vůbec ne Motorola Razr. I po rozložení se stále jedná o telefon, i když pravda, přerostlejší. Podobně jako u prvního iPadu od Applu, i aktuálně prodávané ohebné smartphony jsou spíše pro konzumaci než vytváření obsahu. A to, že za podobné finance seženete plnohodnotný notebook a mobilní telefon k tomu, je něco, co brzkému rozšíření ohebných smartphonů příliš nepřeje. Ale kdo si počká...

