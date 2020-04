Angry Birds bojují proti koronaviru. Nabádají k dodržování 5 jednoduchých pravidel

Fotografie: Angry Birds

Probíhající pandemie koronaviru se dotýká i světa mobilních telefonů. Dokonce existují speciální aplikace, které vás mohou svým způsobem ochránit, před několika dny jsme vás například informovali o aplikaci eRouška. Informaci o viru nyní můžete zahlédnout také ve hře Angry Birds, píše Evan Blass, který zveřejnil informační obrazovku.

Na informační obrazovce se dozvíte, jak zůstat v bezpečí. Je nasnadě, že sdělení míří především na mladší hráče Angry Birds. Hra vyzdvihuje pět klíčových bodů, pomocí kterých lze zabránit šíření koronaviru. Jde o obligátní mytí rukou mnohem častěji než obvykle. Kýchat a kašlat by se mělo spíš do rukávu, nikoliv do dlaně. Třetím bodem je omezení sahání si na obličej. Čtvrtý bod zdůrazňuje, že je důležité zachovávat bezpečnou vzdálenost od dalších osob. A na konec je připomenuto, že pokud uživatel může, měl by zůstávat doma.