Android 17 klepe na dveře. Google chystá show, na které ho představí

Google oficiálně potvrdil návrat formátu „The Android Show I/O Edition“. Druhý ročník této digitální události proběhne 12. května 2026, tedy přesně týden před zahájením hlavní vývojářské konference Google I/O, která startuje 19. května. Předtočený přenos přitom bude dostupný široké veřejnosti prostřednictvím platformy YouTube.
Podle vyjádření technologického giganta v oficiální upoutávce (viz výše) má být rok 2026 pro platformu Android jedním z nejvýznamnějších v její dosavadní historii. Ačkoliv Google zatím tají konkrétní detaily, obecně se očekává, že se show zaměří na praktické ukázky funkcí připravovaného systému Android 17.
Kromě standardních vylepšení uživatelského prostředí a nových funkcí se v odborných kruzích (jak informuje i gsmarena.com) čím dál hlasitěji mluví o zásadním strategickém kroku. Letošní ročník by totiž mohl nabídnout první oficiální pohled na dlouho spekulovanou unifikaci platforem. Mluvíme konkrétně o projektu, který by měl propojit mobilní Android s desktopovým ChromeOS.