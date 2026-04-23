Google ladí detaily před ostrým startem. Vydává Android 17 QPR1 beta pro Pixely

Google pokračuje v přípravách nové verze systému Android 17 a krátce po vydání čtvrté bety přichází s další aktualizací. Nově uvolněná Android 17 QPR1 Beta 1 je dostupná pro zařízení řady Google Pixel. Na rozdíl od hlavních beta verzí nepřináší QPR1 Beta 1 zásadní novinky, ale Google se soustředí především na opravy chyb a celkové doladění systému, což je typické pro QPR (Quarterly Platform Release) aktualizace.
Jak uvádí gsmarena.com, beta je již dostatečně stabilní i pro běžné používání, což z ní dělá zajímavou volbu pro ty, kteří chtějí být o krok napřed, ale zároveň nechtějí výrazně riskovat problémy s každodenním fungováním telefonu. Aktualizace je každopádně k dispozici prostřednictvím programu Android Beta Program.
Finální verze Androidu 17 se pak očekává v průběhu září. QPR1 Beta 1 tak představuje další krok ve fázi ladění.
Zařízení podporující Android 17 Beta 3
- Google Pixel 6
- Google Pixel 6 Pro
- Google Pixel 6a
- Google Pixel 7
- Google Pixel 7 Pro
- Google Pixel 7a
- Google Pixel Tablet
- Google Pixel Fold
- Google Pixel 8
- Google Pixel 8 Pro
- Google Pixel 8a
- Google Pixel 9
- Google Pixel 9 Pro
- Google Pixel 9 Pro XL
- Google Pixel 9 Pro Fold
- Google Pixel 9a
- Google Pixel 10
- Google Pixel 10 Pro
- Google Pixel 10 Pro XL
- Google Pixel 10 Pro Fold