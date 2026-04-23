mobilenet.cz na sociálních sítích

Google ladí detaily před ostrým startem. Vydává Android 17 QPR1 beta pro Pixely

Marek Vacovský
Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
  • Google pokračuje ve vývoji Androidu 17 a vydává první QPR1 betu
  • Přináší opravy chyb a vyšší stabilitu pro telefony Pixel

Google pokračuje v přípravách nové verze systému Android 17 a krátce po vydání čtvrté bety přichází s další aktualizací. Nově uvolněná Android 17 QPR1 Beta 1 je dostupná pro zařízení řady Google Pixel. Na rozdíl od hlavních beta verzí nepřináší QPR1 Beta 1 zásadní novinky, ale Google se soustředí především na opravy chyb a celkové doladění systému, což je typické pro QPR (Quarterly Platform Release) aktualizace.

Konference Google I/O zná svůj program. Android a umělá inteligence budou všude
Přečtěte si také

Konference Google I/O zná svůj program. Android a umělá inteligence budou všude

Jak uvádí gsmarena.com, beta je již dostatečně stabilní i pro běžné používání, což z ní dělá zajímavou volbu pro ty, kteří chtějí být o krok napřed, ale zároveň nechtějí výrazně riskovat problémy s každodenním fungováním telefonu. Aktualizace je každopádně k dispozici prostřednictvím programu Android Beta Program.

Pixely v Evropě se učí nahrávat hovory, novinka míří i do Česka
Přečtěte si také

Pixely v Evropě se učí nahrávat hovory, novinka míří i do Česka

Finální verze Androidu 17 se pak očekává v průběhu září. QPR1 Beta 1 tak představuje další krok ve fázi ladění.

Zařízení podporující Android 17 Beta 3


  • Google Pixel 6
  • Google Pixel 6 Pro
  • Google Pixel 6a
  • Google Pixel 7
  • Google Pixel 7 Pro
  • Google Pixel 7a
  • Google Pixel Tablet
  • Google Pixel Fold
  • Google Pixel 8
  • Google Pixel 8 Pro
  • Google Pixel 8a
  • Google Pixel 9
  • Google Pixel 9 Pro
  • Google Pixel 9 Pro XL
  • Google Pixel 9 Pro Fold
  • Google Pixel 9a
  • Google Pixel 10
  • Google Pixel 10 Pro
  • Google Pixel 10 Pro XL
  • Google Pixel 10 Pro Fold
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze