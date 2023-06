Android 14 vám prozradí, v jaké kondici je baterie vašeho telefonu

Velikost baterie, rychlost nabíjení, ale také její životnost, to vše hraje u moderních smartphonů důležitou roli a uvědomují si to i výrobci. U některých telefonů tak lze například limitovat maximální úroveň nabití či zpomalit jinak mnohdy extrémně rychlé/výkonné dobíjení. U zařízení s iOS pak již delší dobu najdeme i vychytávku v podobě možnosti si zkontrolovat zdraví neboli kondici baterie a zjistit, jak na tom daná baterie je. Uživatel se přitom dozví procentuální hodnotu maximální kapacity baterie, jež se vztahuje k výchozímu stavu. 100 % kapacita tak značí kondici nové baterie, méně procent pak již známky opotřebení. Dobrou zprávou je, že po dlouhém čekání se této funkce konečně dočkají i majitelé smartphonů Androidem.

I bought a used Pixel 7 Pro recently and thought it was a shame that Google's battery health feature hasn't been released.



It'd be nice to see how many charge cycles it's had or the estimated % of its original capacity. Fortunately, Google's made it possible in Android 14! 🧵 pic.twitter.com/KXGtLwhJtU