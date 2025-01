Google radí, jak nabíjet váš Pixel co nejšetrněji. Kolik nabíjecích cyklů snese?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Ačkoliv se stále mnoho uživatelů domnívá, že správné nabíjení je věda, oproti dřívějším dobám už v podstatě není potřeba cokoliv řešit. Baterie moderních smartphonů není vhodné pokoušet se formátovat, jako tomu bylo dřív, neboť jsou navrženy tak, aby si udržovaly kondici, zvládly horší zacházení a (pokud nejsou vadné) vydržely několik let používání. Google navíc nedávno přidal možnost nabíjet kompatibilní modely Pixel pouze na 80 % s občasným dobitím na 100 %, což pomáhá znovu nakalibrovat odhadovanou kapacitu. U podporovaných Pixelů lze v nastavení také zjistit datum výroby baterie, datum jejího prvního použití a počet nabíjecích cyklů. Například u testovaného Pixelu 9 Pro v naší redakci bylo datum výroby 20. července 2024.

Jak se počítá jeden nabíjecí cyklus?

Na oficiálních stránkách Googlu výrobce podrobně vysvětluje, jak funguje počítání nabíjecích cyklů, což může být užitečné zejména pro méně technicky zdatné uživatele.

Jeden nabíjecí cyklus odpovídá plnému 100% nabití baterie. Pokud například vybíjíte Pixel z 100 % na 50 % a poté jej znovu nabijete na 100 %, bude to odpovídat 0,5 cyklu. Google zároveň garantuje, že u modelů Pixel 3 a novějších (včetně Pixelu Fold) by baterie měla zachovat až 80 % původní kapacity po přibližně 800 nabíjecích cyklech. U Pixelu 8a a novějších se tento počet zvyšuje na přibližně 1 000 cyklů.

Jednoduchým výpočtem zjistíte, že při každodenním nabíjení z 0 % na 100 % (což je extrémní případ) by si novější Pixely měly zachovat 80 % původní kapacity po zhruba 3 letech. U běžného uživatele, který nabíjí méně, může být tato životnost klidně 1,5násobná nebo i dvojnásobná či ještě delší. Pro zajímavost se také můžeme podívat, co uvádí cupertinská konkurence. Apple u iPhonů 14 a starších garantuje zachování 80 % původní kapacity po 500 nabíjecích cyklech v ideálních podmínkách, zatímco u iPhonů 15 a novějších je tento počet navýšen na 1 000 cyklů. A co jsou ony ideální podmínky?

Doporučení pro prodloužení životnosti baterie

Google doporučuje nabíjet zařízení v prostředí s teplotou nepřesahující 25 °C, používat kompatibilní adaptér a během nabíjení telefon ideálně nepoužívat. Je také důležité zajistit, aby telefon nebyl vystaven přímému slunečnímu svitu nebo jiným zdrojům tepla, což by mohlo negativně ovlivnit životnost baterie vlivem zahřívání.

Pokud neplánujete telefon používat více než 30 dní, doporučuje se jej před vypnutím nabít alespoň na 50 %. Vyhýbat byste se měli také extrémním teplotám nad 35 °C, které mohou baterii výrazně škodit. Moderní Pixely mají navíc (zřejmě právě kvůli ochraně baterie) deaktivovánu možnost reverzního bezdrátového nabíjení ve chvíli, kdy se nabíjí skrze USB-C konektor.