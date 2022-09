Android 13 vám ukáže zdraví baterie

Fotografie: Sten Ritterfeld, usnplash.com

U telefonu a elektroniky obecně není důležité nejen to, jakou má baterie designovou kapacitu, ale i tu skutečnou. Schopnost akumulátoru udržet v sobě energii časem klesá. Je to přirozený proces, který navíc mohou urychlit nevhodné podmínky, nesprávné nabíjení i samotný počet nabíjecích cyklů. Apple proto přidal do iOS funkci, která vás na špatný stav baterie upozorní. U Androidů se prozatím uživatelé musejí spolehnout na méně přesné měření pomocí doinstalované aplikace.

Here's a first look at the new "Battery Health" settings! pic.twitter.com/3uyyCxMTpR — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) September 8, 2022

To by se však mohlo změnit s příchodem Androidu 13, v jehož beta verzi Android 13 Beta QPR1 lze nalézt informaci o stavu baterie. Není to procento jako u Applu, ale spíše rozdělení do několika skupin. Zachycený snímek ukazuje špatný stav baterie: pokud toto hlášení doprovází i neobvykle rychlé vybíjení nebo náhlé vypínání telefonu, pak je to jasný důvod pro její výměnu. Snímek pak ukazuje ještě dva další parametry: Kapacitu a také Kondici, která je vztažená ke špičkovému výkonu. Nezřídka se totiž stává, že baterie má ještě slušnou kapacitu, ale už není schopna dodávat vysoké proudy, respektive fungovat pod zátěží. Detekce těchto stavů tak může majitelům ušetřit nemilé problémy, kdy baterie přestane fungovat v tu nejméně vhodnou dobu.